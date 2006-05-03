اسدالله امرايي در گفتگو با مهر : دنيا ايران ما را با " كتاب " مي شناسد





اين مترجم ادبي در گفتگو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، با بيان اين مطلب افزود : نمايشگاه كتاب يك كانال ارتباطي مستقيم بين مولف ، مخاطب ، ناشراست مثلا وقتي يك نويسنده در نمايشگاه اقبال مخاطبان را از آثار خود را مي بيند مسلما به توليد آثار بهتر ترغيب خواهد شد .

اسدالله امرايي ياد آورشد : افرادي هستند كه براي تفريح به نمايشگاه كتاب مي آيند كه البته به عقيده من حتي تفريح در فضاي بانك كتاب و فرهنگ با تفريح در فضاهاي ديگر متفاوت است و به همين دليل نمايشگاه كتاب درارتقاء سطح فرهنگ جامعه بسيارموثر است و اين بنا ، بناي رفيعي خواهدشد و افراد جامعه بايد به اهل فرهنگ اعتماد كنند و بدانند كه اهل قلم و فرهنگ صلاح آنها و جامعه را مي خواهند .

وي تصريح كرد : چون ما تابع قانون كپي رايت نيستيم در نتيجه در راستاي انعقاد قرار داد بين ناشران كشورهاي مختلف در نمايشگاه هاي كتاب فعال نخواهيم بود اما نمايشگاه هاي ما مقدمات قرار داد بين نويسنده و ناشر را پديد مي آورد و مكاني براي ارائه آثار تازه به مخاطبان است .

اين مترجم در ادامه افزود : روش توزيع در كشور ما هنوز به شكل سنتي صورت مي گيرد و بخشي از موزعين ما با تعدادي كتاب به كتابفروشيها براي پخش كتاب مراجعه مي كنند ، در حالي كه اين برخورد را در كشورهاي اروپايي نداريم ، البته مقداري امروزه تا حدودي در زمينه توزيع پيشرفت كرده ايم و درحال حاضر توزيع اكترونيكي و معرفي كتاب از طريق رسانه ها را داريم است كه نمامي اين موارد راه هاي ارتباطي بين ناشر و كتابفروش و ناشر و كتابخوان است و نمايشگاه سرعت دهنده است و امكان و كمكي به ناشران براي ادامه كار نشراست .

اسدالله امرايي در پايان ، در خصوص تاثير كتاب ايران در شناساندن فرهنگ ايراني به مهر گفت : همان طور كه ما دنيا را با كتاب مي شناسيم ، دنيا هم ما را با كتاب مي شناسند و آثارما را تا حدودي مي شناسند و مطرح مي كنند و آثار ترجمه شده ما مورد نقد و بررسي قرار مي گيرد ، البته تعداد اين آثار محدود است اما اين مسئله را نيز به فال نيك مي گيريم و سعي بر ارائه آثار بهتر خواهيم داشت .