دكتر طاهره صفارزاده : ساده نويسي براي عموم را دستمايه كار قرار داده ام

به گزارش خبرنگار كتاب مهر ، در محفل انس با قرآن كريم كه با حضورمحمد حسين صفار هرندي - وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي و دكتر طاهره صفارزاده ، مترجم برگزيده قرآن حكيم در ساختمان سينمايي وزارت ارشاد برگزار شد ، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي گفت : سخن گفتن در محفل قرآني و مجمع فراهم آمده از اهالي قرآن بايد با بهره گيري از خود قرآن باشد . اين كتاب آسماني دربيان شان خويش از واژه ذكر استفاده مي كند .

وي در ادامه افزود : قرآن كتاب يادآوري ، تنبه و تامل است . اين كلام آسماني ما را به نگريستن عميق و همراه با تدبر به اطراف خويش دعوت مي كند . قرآن مجيد خود نيز شايسته تدبر است آنجا كه در شان خود آورده است كه " اگر اين قرآن بر كوه ها نازل مي شد فرو مي پاشيد " . اين شان و ارزش والاي قرآن به ويژگي ذكر بودن آن مربوط مي شود .

صفار هرندي تاكيد كرد : خوشا به حال كساني كه قرآن ، سخن معيار مسلمانان ، را به زيبايي ادا مي كنند . خوشبختانه جهان اسلام متوجه چهره هاي تابنده اي دراين زمينه شد و در مقابل كساني كه عمري را در راه ترجمه زبان وحي به فارسي و غير آن گذرانده انداداي دين كرد .

وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي با اشاره به خدمات طاهره صفارزاده در ترجمه قرآن كريم اضافه كرد : معرفي يك بانوي بافضيلت به عنوان شخصيت افتخارآفرين جهان اسلام براي ما افتخارآميز است زيرا يك زن ايراني را به عنوان قهرماني شناسانده ايم كه بزرگيش را از خاكساري در برابر خدا و قرآن كسب كرده است . بي ترديد هركس نزد خداوند خاكسارتر است در برابر خلق بزرگتر مي شود .

صفار هرندي ادامه داد : زنان محقق قرآن در ايران چه از نظر تعداد و چه از لحاظ كيفيت آثار از مردان كمتر نيستند كه شاهد اين مدعا خانم طاهره صفارزاده است . در طول تاريخ هركجا كه زنان در صحنه پيش قدم شده اند تحقق آرمان هاي ملي و ديني آسان تر بوده است .

وي تصريح كرد : در سال جديد كه به نام پيامبر اعظم ( ص ) نامگذاري شده است بايد به پاسداري از مهم ترين رهاورد ايشان كه قرآن است بپردازيم . هركس مي خواهد حرمت پيامبر اسلام ( ص ) را حفظ كند بايد در راه گسترش فرهنگ قرآني در جامعه تلاش كند .

در ادامه مراسم ، دكتر طاهره صفارزاده به قرائت اشعاري با موضوع حضرت محمد ( ص ) ، امام حسن عسكري ( ع ) و قاريان قرآن مجيد پرداخت .