تئوري زدگي از ويژگي هاي شعر امروز دانش آموزان است

به گزارش خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، يك صد و پنجاه و دومين نشست هفته كانون ادبيات ايران؛ بحث و بررسي درباره شعر دانش آموزي بود.



سودابه اميني - شاعر، با بيان اين مطلب علت گرايش دانش آموزان به نوگرايي در شعر را فقر مطالعاتي و عدم وجود منابع مطالعاتي و حتي عدم آگاهي از آنها دانست و افزود: همه بچه ها شاعر نيستند. اتفاقا بچه هاي خاصي هستند كه قريحه شاعرانه دارند و آن را پيدا مي كنند. پيدا كردن اين قريحه خود يك هنر است و پرورش دادن آن هنري ديگر. اما يكي از مشكلات شعر دانش آموزي اين است كه ارتباطي در اين بين برقرار نشده است و مربيان و معلمان زمينه سازي مناسبي نكرده اند و به اين علت است كه بچه ها از شعر كلاسيك فاصله مي گيرند و فكر مي كنند كه ورود به اين مقوله دشوار است.

جواد محقق - شاعر و سردبير پيشين مجلات رشد نيز با اشاره به روند رشد شعر دانش آموزي در دو دهه اول انقلاب گفت: شعر دانش آموزي در اين دو دهه به شعر كلاسيك گرايش داشت و ما كمتر قالب هاي نيمايي و سپيد را مي بينيم و علت آن نوع آموزه هايي بود كه در ادبيات رسمي وجود داشت و در مدارس درباره آن بحث مي شد.

وي افزود: يكي از ويژگي هاي شعر امروز دانش آموزان تئوري زدگي است. در آن روزگار شعر دانش آموزان عمدتا شعر قريحه و ذوق بود. امروز اما شعر نوجوانان شعر تئوري است و آنها با خواندن تئوري هاي وارداتي مي خواهند شعر بگويند.

به گزارش مهر ، مهدي طهوري كارشناس شعر دانش آموزي - در ادامه نشست گفت: تلقي جامعه از شعر باعث مي شود كه تلقي دانش آموزان نيز از شعر تغيير كند. امروز جهش هايي در شعر دانش آموزي ايجاد شده است البته اين جهش ها هميشه مثبت نبوده و قابل نقد است. امروز تعداد قابل ملاحظه اي دانش آموز شاعر داريم. در دوره هاي آموزشي شعر دانش آموزان، اعتقاد بر اين بود كه كسي تا نتواند شعر كلاسيك و موزون بگويد نمي تواند به طرف شعر سپيد برود. اما امروز يك قطعه نثر ادبي مقطع با مايه هاي خيال، فضاي شعر دانش آموزي را فرا گرفته است.

فرزانه قلعه قوند شاعر و كارشناس شعر آموزش و پرورش- با بيان تاريخچه شعر كودك نوجوان و گرايش هاي اندرزگويي و روان شناسانه در اين شعر و اشاره به دهه هاي بيست و سي گفت: تمام نشريه هايي كه شعر كودك و نوجوان منتشر مي كردند به بعد آموزشي آن توجه داشتند. زبان عاميانه كه بچه ها با آن حرف مي زدند در شعر خالي بود. در اين ميان شاعراني كه كارشان شعر كودك نبود كارهاي متفاوتي انجام دادند مانند نيما و شاملو كه براي كودك لذت بخش بود و بزرگسالان به معني دروني شعر توجه مي كردند.

دگرگوني زبان و واژگان شكسته و تحولي كه در زبان بوجود آمده بود در شعر وارد شد و سه عنصر موسيقي و تخيل و زبان در هم آميختند اما شعر كودك هميشه از كمبود يكي از اينها در رنج بود.

در ادمه اين نشست سودابه اميني درباره تعريف شعر سپيد و نثر ادبي كه پرسش يكي از دانش آموزان حاضر در جلسه بود گفت: اين دو مرز دقيقي ندارند اما آنچه شعر سپيد را از نثر ادبي ممتاز مي كند تخيل و انديشه فرهيخته و ايجاز و ساختار زباني فخيم آن است.

وي با بيان اينكه تعريف مشخصي از شعر دانش آموزي - در آموزش و پرورش و كانون پرورش فكري كه داعيه شعر دانش آموزي دارند- نيست، گفت: در ميان بچه هايي كه به شعر گرايش دارند، دسته هاي مختلفي را مي بينيم، عده اي به دليل تخليه رواني و عاطفي دست به قلم مي برند و عده اي ديگر براي مطرح شدن در محافل دانش آموزي. اما در اين ميان تعدادي هم شاعرانه مي انديشند و شاعرانه به جهان مي نگرند كه بايد ديدگاه درستي از ادبيات به اينها داد. با آموزش صحيح مي بايست درك جامعه دانش آموزي را از حيطه ادبيات كهن و معاصر و حتي ادبيات جهان بالا ببريم.

اميني در اينجا پيشنهاد زنگ شعر خواني در مدارس و كانون ادبيات را مطرح كرد تا در اين زمان دانش آموزان شعرهاي خود را بخوانند و درست خواني شعر را بياموزند و معاني را كشف كنند.

مهدي طهوري با اشاره به نامه هاي دريافتي از دانش آموزان شاعر و قابل چاپ بودن درصد بسيار پاييني از شعرها گفت: در نامه هاي رسيده تعداد بسيار زيادي از شعرها وزن نداشت و درصد قابل ملاحظه اي از آنها از زبان محاوره استفاده كرده بودند كه تحت تاثير ترانه هاي كلاسيك بود، اما بايد گفت: تصوري كه بچه ها از شعر دارند به هيچ وجه تصور درستي نيست و آنها آموزش لازم را نديده اند.

وي درباره نقد شعر دانش آموزي گفت: با توجه به فضاي مدارس امروزه محصول بچه هايي هستند كه دوست ندارند درباره شعرشان انتقاد شود و بسياري از دانش آموزان هستند كه مايه هاي شعري قوي ندارند اما لوح هاي بسياري در گنجينه افتخار خود نگه مي دارند اين فضا بايد مورد چالش قرار بگيرد.

فرزانه قلعه قوند درباره ارتباط شعر كلاسيك و نقد شعر دانش آموزي گفت: بايد ببينيم ما چقدر تحمل نقد پذيري را داريم و چطور مي توانيم انتظار داشته باشيم دانش آموزان تحمل نقد داشته باشند. نبايد اكتفا كنيم به آنچه دل مان مي خواهد بايد آنچه را هست بپذيريم كه در مدارس ما آموزش شعر وجود ندارد و افراد موفق هم هيچ كدام در مدرسه آموزش شعر نديده اند . معلم وظيفه دارد كه ضعف خلاقيت ها را برطرف كند و نقد شعر دانش آموزي مي بايست غير مستقيم باشد. ما به جنبه هاي مثبت شعر دانش آموزي توجه نداريم و اول وزن و قافيه شعر دانش آموز را نقد مي كنيم و دنش آموز گريزان مي شود.

اميني نيز در اين باره گفت: ادب نقد شدن و نقد كردن را نداريم و حتي تلاش نكرده ايم كه اين فضا را ايجاد كنيم . البته در اين ميان آموزش و پرورش و رسانه اي مانند راديو و تلويزيون در اين مورد كوتاهي كرده اند . ادبيات و فهم درست از آن از بسياري از مشكلات اجتماعي پيشگيري مي كند.

در فواصل بحث هاي اين نشست شاعران دانش آموز هم اشعار خود را خواندند .

در اين نشست داشته ها و نداشته هاي شعر دانش آموزي به بحث گذاشته شد اما حاصل اين نشست ناتمام بود . چرا كه در فرصتي به اين كوتاهي نمي توان داشته هاي چند دهه شعر دانش آموزان را بررسي كرد و درباره آن گفت و شنيد. باب اين بحث در كانون ادبيات همچنان باز است و كانون آماده شنيدن بحث ها و نظرات كارشناسان در اين باره است .