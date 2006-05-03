۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۰:۱۷

مدير حوزه علميه اصفهان :

جوانان را به آموزش درس طلبگي ترغيب كنيم / طلاب حافظ كل قرآن نيمي از علم طلبگي را بدست آورده اند

مدير حوزه علميه اصفهان با اشاره به سخنان آيت الله مكارم شيرازي مبني بر اينكه طلبه شدن واجب عيني است گفت: پاكستان در سال 83 يك ميليون طلبه داشت ولي طلبه هاي ما در سطح كشور به 150 هزار نفر نمي رسد و بايد جوانان بيشتري را ترغيب كنيم تا درس طلبگي بياموزند.

به گزارش خبرنگار حوزه و دانشگاه مهر در اصفهان، آيت الله طباطبائي در جمع60 نفر از حافظين و رابطين قرآني حوزه هاي علميه استان اصفهان در محفل قرآني مصباح النور گفت: هر طلبه اي كه حافظ كل قرآن باشد نيمي از علم طلبگي را بدست آورده است.

وي افزود: قرآن مخلوق مستقيم خدا و سراسر نور است و هر كس قرآن را حفظ كند نوراني و زيبا مي شود. از ضروري ترين امور براي طلبه ها علاوه بر حفظ قرآن، خواندن قرآن با صوت است.

نماينده ولي فقيه در استان اصفهان به تسهيلات ويژه اي كه براي طلبه هاي حافظ قرآن در نظر گرفته شده اشاره كرد و گفت : براي تشويق طلبه ها به حفظ قرآن كريم مبالغ پرداختي به اين طلبه ها افزايش مي يابد.

امام جمعه اصفهان خطاب به طلبه ها گفت: زبان انگليسي را از ياد نبريد چرا كه مردم تشنه منبرهاي انگليسي هستند و شما با آموختن زبان انگليسي دانسته هاي خود را بايد به ساير مسلمانان شيعه در سرتاسر جهان منتقل كنيد.

