افزايش بازرسان آژانس در تاسيسات هسته اي ايران مشروط به بازگشت پرونده به آژانس است

به گزارش خبرگزاري"مهر"، پولنتس رئيس كميسيون سياست خارجي پارلمان آلمان عصر ديروز با سعيد جليلي معاون اروپا و آمريكاي وزارت خارجه كشورمان ديدار كرد.

پولنتس كه به همراه يك هيئت پارلماني براي انجام بازديدي دو روزه به ايران آمده است، در اين ملاقات ضمن تاييد ضرورت فهم ديدگاه ها و انتظارات متقابل، به بررسي و تبادل نظر در خصوص برنامه هسته اي جمهوري اسلامي ايرن و راه هاي خروج از وضعيت كنوين پرداخت.

جليلي در اين ديدار بر محوريت راهبرد استقرار صلح و آرامش بر پايه عدالت و معنويت در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران تاكيد كرد.

وي ايران را بزرگترين قرباني سلاح هاي كشتار جمعي دانست و عملكرد كشورمان در جنگ تحميلي عراق در عدم تهيه و استفاده از سلاح هاي شيميايي را دليل عيني و عملي مخالفت ايران با اين سلاح هاي غير انساني و غير مشروع دانست.

معاون اروپا و آمريكاي وزارت امورخارجه اظهار داشـت: ما خواهان جهان عاري از سلاح هاي هسته اي هستيم و اين نوع سلاح ها را نه مايه اقتدار و نه عامل امنيت كشور ميدانيم.

او با تشريح سابقه همكاري هاي گسترده جمهوري اسلامي ايران با آژانس از عملكرد اروپا و آلمان در عدم پذيرش حقوق هسته اي جمهوري اسلامي ايران در چارچوب مقررات آژانس و ضوابط NPT و كشاندن موضوع به شوراي امنيت انتقاد و تاكيد كرد با اين اقدام ، مردم ايران تداوم اقدامات اعتماد ساز را بي نتيجه ديده و به دولت اجازه نمي دهند از حقوق مشروع آنها صرفنظر نمايد.

جليلي در پاسخ به درخواست پولنتس مبني بر انجام اقدامات اعتماد ساز از سوي ايران براي حل و فصل موضوع هسته اي، دولت هايي را كه باعث خروج پرونده ايران از آژانس شده اند عامل توقف روند اعتمادسازي قلمداد كرده و بازگشت پرونده به آژانس را بستري براي افزايش فعاليت هاي بازرسان آژانس در تاسيسات هسته اي كشورمان عنوان نمود.

معاون اروپا و آمريكاي وزارت خارجه از هر گونه اقدامي كه در جهت احقاق حقوق مشروع جمهوري اسلامي ايران در چارچوب آژانس بين المللي انرژي اتمي و ايجاد اعتماد متقابل باشد استقبال و طرح موضوع هسته اي ايران در شوراي امنيت را رويكردي غير حقوقي دانست و رد كرد.

جليلي همچنين برخورد دوگانه و تبعيض آميز آلمان دربحث خلع سلاح از جمله فروش زير دريايي هاي پيشرفته نظامي با قابليت پرتاب موشك هاي حامل كلاهك هاي اتمي به رژيم اشغالگر فلسطين از سوي اين كشور را مورد انتقاد قرار داد.

معاون وزير امور خارجه كشورمان در پاسخ به درخواست رئيس كميسيون سياست خارجي مجلس مجلس فدرال آلمان مبني بر صرفنظر كردن ايران از مطالبه بخشي از حقوق خود درعرصه هسته اي تصريح كرد : مردمي كه به خاطر ارزش هاي انساني و در بدترين شرايط با پرداختن هزينه هاي سنگين پذيراي چند ميليون پناهنده افغاني وعراقي بوده و نيز به دليل معيارهاي حقوق بشري از حق تعيين سرنوشت مردم فلسطين دفاع نموده و متحمل هزينه هاي گزافي نيز شده اند نمي توان اظهار داشت تاز از حق مسلم خود در بهره برداري از انرژي صلح آمز هسته اي عدول كنند.