به گزارش خبرگزاي "مهر"، نظرسنجي انجام شده درباره فيلم‌هاي سينمايي و سريال‌هاي پخش شده از تلويزيون در هفته سوم فروردين ماه 84 نشانگر آن است كه فيلم‌هاي سينمايي "بازمانده" و "غريبه" (هر كدام 24 درصد) به ترتيب از شبكه‌هاي يك و دو بيشترين ميزان بيننده را به خود اختصاص داده‌اند. همچنين فيلم سينمايي "عطش" (23 درصد) از شبكه پنج در مرتبه بعدي قرار دارد.

نمايي از مجموعه تلويزيوني "حس سوم"

رتبه‌ نهايي هر يك از فيلم‌هاي سينمايي پخش‌شده از شبكه‌هاي مختلف هم به اين ترتيب است: فيلم‌هاي سينمايي "غريبه" و "بحران خانوادگي" رتبه اول، "سارق" رتبه دوم و "بازمانده" و "عطش" رتبه سوم. در مجموع 54 درصد پاسخگويان حداقل يكي از فيلم‌هاي سينمايي پخش شده در اين هفته را تماشا كرده‌اند.

از بين 9 فيلم سينمايي پخش شده از شبكه‌هاي مختلف تلويزيون در هفته سوم فروردين ماه، چهار فيلم ايراني، سه فيلم آمريكايي، يك فيلم كانادايي و يك فيلم محصول مشترك بوده است. در نهايت، فيلم كانادايي رتبه اول را در جلب رضايت و قدرت جذب بيننده به خود اختصاص داده است. در بين سريال‌هاي ايراني و خارجي پخش شده در اين هفته، سريال ايراني "حس سوم" (72 درصد) از شبكه دو رتبه اول را از نظر ميزان بيننده كسب كرده است.

بر اساس يافته‌هاي اين تحقيق در مجموع، سريال هاي شبكه دو (78 درصد) بيشتر از ساير شبكه‌ها بيننده داشته است. در هفته سوم فروردين ماه، 9 سريال ايراني و هشت سريال خارجي از شبكه‌هاي مختلف پخش شده است كه ميانگين سرانه تعداد سريال‌هاي ايراني (5/48 درصد) تماشاشده در اين هفته بيشتر از ميانگين سرانه سريال‌هاي خارجي (2/35 درصد) بوده است.