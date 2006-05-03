داوري: عكس العمل ايران بايد متناسب با رفتار غرب باشد

دكتر عليرضا داوري در گفت وگو با خبرنگار سياسي "مهر"، در خصوص راهكارهاي عبور از دالان فشار تهديد گفت : دستگاه ديپلماسي ايران بايد قبل از هر اقدام و عكس العمل ، ديپلماسي تعامل مثبت در مثبت و تقارن منفي در منفي را در اولويت كار خود قرار دهد به اين معنا كه هر اندازه رفتار و موضع گيري شوراي امنيت عيله ايران توام با عقل و حكمت باشد ايران نيز بايد عاقلانه و با تاكيد بر سياست همگامي با حكمت و عرف جهاني تصميم گيري نمايد.

وي با اين اينكه بي ترديد گزارش البرادعي تحت تاثير فشار آمريكا و رژيم صهيونيستي تهيه شده است افزود : با اين حال هنوز براي مديريت كردن اين گزارش زمان وجود دارد.



اين استاد دانشگاه تصريح كرد : امروز جمهوري اسلامي ايران بايد با مديريت بحران و اتخاذ تصميم هاي مديريتي مجدد مسير سياست هاي مراكز بين المللي را از خواست آمريكا جدا نمايد وگرنه در آينده نيز آمريكا قلدرمابانه حدس و گمان خود را در خصوص مسائل هسته اي ايران به جامعه جهاني القا مي كند.

وي با بيان اينكه امروز توپ در زمين مقابل است تصريح كرد : عكس العمل جمهوري اسلامي ايران بايد متناسب با مسيري باشد كه انها انتخاب مي كنند اگر اعتماد سازي باشد اعتماد و اگر فريبكاري باشد، پايان كار.

داوري با تاكيد بر اهميت اصرار ايران بر مرجعيت آژانس در بررسي موضوع هسته اي افزود : اگر چارچوب مساعد طي شدن مراحل پرونده در آژانس رعايت شود و قوانين و مقررات ان پي تي اجرا گردد، ايران نيز مي تواند در مقابل عملكرد آژانس به صورت مسالمت آميز و به دور از فشار و زور مذاكره نمايند و كار را ادامه دهد البته اين نبايد به معناي كوتاه آمدن ايران از حق مسلم خود و مماشات تلقي شود.

وي در خصوص مواضع چين و روسيه در شوراي امنيت در برابر خواستهاي آمريكا گفت : مطمئنا با توجه به رفتار مثبت چين و روسيه مي توان به اين نتيجه رسيد كه در اجلاس آتي شوراي امنيت قطعنامه اي در خصوص ايران به تصويب نخواهد رسيد زيرا تصويب قطعنامه اي كه به خواست آمريكا تحريمهايي عليه ايران در نظر گيرد اتفاق ساده اي نيست و حتي اروپاييان نيز بر اين نكته واقفند كه نمي توانند با شرايط جديد و دستيابي ايران به چرخه سوخت، از فرمولهاي قديمي و تهديد استفاده كنند.

اين تحليلگر مسائل بين الملل در خصوص احتمال حمله نظامي يك جانبه آمريكا به ايران به بيانات مقام معظم رهبري اشاره كرد و گفت: غرب به خوبي به اهميت اين مساله واقف است كه اگر تعرضي صورت گيرد تمام جامعه جهاني و منطقه پر التهاب خاورميانه دچار مسئله اساسي خواهد شد.

به گفته وي، آمريكا تلاش مي كند با سياست دوگام به جلو و يك گام به عقب جامعه جهاني را در برابر ايران قرار دهد و با تاكيد بر راه حل ديپلماتيك سياست هاي خود را در تندگويي هاي اروپا عملي سازد.

داوري اظهار داشت : امروز آمريكا و ايران هر دو در جهت بهره برداري از يافته هاي بازرسان بين المللي حركت مي كنند و استراتژي جديد اين دو كشور در بحران هسته اي احتمال درگيري را افزايش مي دهد ، دو طرف از هر ابزاري شامل تهديد و تحريم آمريكا از يك سو و تهديد قطع صادرات نفت ايران از سوي ديگر عليه هم استفاده مي كنند.

وي در پايان تاكيد كرد : آمريكا نمي خواهد شرايط كره شمالي در ايران تكرار شود زيرا ايران در پرتنش ترين منطقه جهان قرار دارد و هر اقدامي منطقه را به آتش خواهد كشيد.