احتمال جاري شدن سيلاب و آبگرفتگي معابر در نواحي غربي و مركزي كشور

به گزارش خبرگزاري مهر ، با توجه به پيش بيني سازمان هواشناسي مبني بر آغاز بارندگي و رعد و برق از اواخر روز جاري تا اواخر روز جمعه در نواحي غربي و مركزي كشور و احتمال جاري شدن سيلاب و آبگرفتگي معابر در اين مناطق ، ستاد حوادث غيرمترقبه كشور از هموطنان به ويژه مسافران انتظار دارد به منظور پيشگيري از هر گونه پيشامد و حوادث تلخ و ناگوار ، موارد ايمني را به دقت رعايت كنند.

در اين اطلاعيه آمده است: تمامي مسافراني كه سفر از محورهاي كوهستاني كشور را دارند ، دقيقا از وضعيت راهها و ايمني محورها ، از طريق ادارات كل راه و ترابري و پليس راه ، آگاهي هاي لازم را دريافت نموده و حتما تجهيزات لازم به همراه داشته باشند.

در ادامه تاكيد شده است: با توجه به بارندگي هاي شديد و احتمال افزايش آب رودخانه ها و طغيان آنها ، هموطناني كه در سواحل رودخانه ها زندگي مي كنند به ويژه روستائيان و كشاورزان استانهاي غربي و جنوبي كشور ، هوشيار بوده و ضمن رعايت حفظ حريم و بستر رودخانه ها ، تمامي لوازم و تجهيزات خود را از سواحل رودخانه ها دور نگه دارند.

در بخش ديگري از اطلاعيه ستاد حوادث غير مترقبه وزارت كشور ، آمده است: به منظور كاهش صدمات و خسارات ناشي از حوادث و سوانح پيش بيني نشده ، از هموطنان انتظار مي رود ضمن هوشايري و رعايت نكات ايمني ، از حضور در اماكني كه احتمال بروز حوادث طبيعي ، جاري شدن سيل خصوصا صاعقه در آنها وجود دارد ، اجتناب نموده و به تذكرات ماموران انتظامي و راهنمايي و رانندگي و راهداري توجه نمايند.