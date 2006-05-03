نشست پاريس هم نتيجه اي براي آمريكا و متحدانش نداشت

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، پس از شكست نشست پاريس ، وزراي امور خارجه گروه 5+1 قرار است دوشنبه آينده در نيويورك گردهم آيند تا قطعنامه اي قابل قبول براي تمام طرفها براي ارائه در شوراي امنيت سازمان ملل تهيه كنند .



آمريكا و متحدانش در تلاش هستند با ارائه قطعنامه اي ضد ايراني به شوراي امنيت، درخواستهاي زياده خواهانه خود درباره توقف غني سازي اورانيوم را بر ايران تحميل كنند، اما دراين ميان،كشورهايي مانند چين و روسيه كه با اعمال تحريم مخالف هستند، برحل ديپماتيك موضوع هسته اي تهران تاكيد مي كنند.



نشست پاريس كه روزگذشته برگزار شد، اولين نشست نمايندگان ارشد كشورهاي آمريكا، روسيه، چين،فرانسه، انگليس و آلمان (گروه 5+1) پس از ارائه گزارش آژانس بين المللي انرژي اتمي درباره برنامه هسته اي ايران به شوراي امنيت مي باشد .



در اين گزارش كه روز جمعه به شوراي حكام و شوراي امنيت سازمان ملل ارائه شد، با ناديده گرفتن همكاريهاي دراز مدت ايران با بازرسان هسته اي آژانس بين الممللي انرژي اتمي و حق مسلم ايران در دستيابي به فناوري صلح آميز هسته اي ، اعلام كرد كه ايران درخواستهاي شوراي امنيت براي توقف غني سازي اورانيوم را ناديده گرفته است .



نيكلاس برنزمرد شماره 3 وزارت امور خارجه آمريكا كه در نشست روز گذشته پاريس به نمايندگي ازآمريكا حضور داشت در مورد اين نشست با تكرار خواسته هاي نابجاي كشورهاي غربي اظهار داشت كه تمام كشورهاي شركت كننده توافق كردند كه برنامه هسته اي ايران بايد به حال تعليق درآيد و شوراي امنيت سازمان ملل بايد چانه زنيها و مذاكرات را درباره قطعنامه اي كه در آن از ايران مي خواهد برنامه هسته اي خود را معلق كند، آغاز نمايد .



وي با اعلام اين مطلب كه نشان از ناكامي اعضاي دائم شوراي امنيت سازمان ملل در اتخاذ يك استراتژي مشترك درباره برنامه هسته اي ايران داشت و نمايانگر مخالفت مجدد چين و روسيه با مواضع آمريكا و متحدان نزديكش بود،ادعا كرد: "زمان آن فرا رسيده است كه كشورها مسئوليت پذير باشند ، به ويژه كشورهايي كه روابط نزديكي با ايران دارند ".



آمريكا با حمايت كشورهاي آلمان، فرانسه و انگليس خواهان ارائه قطعنامه اي به شوراي امنيت سازمان ملل است تا با استناد به فصل 7 منشور سازمان ملل ، مجرايي براي اعمال تحريم و يا توسل به زور درباره توقف برنامه هسته اي ايران باز شود .



جان بولتون نماينده آمريكا در سازمان ملل روز گذشته با تكرار تهديدات واهي كاخ سفيد در يكي از كميته هاي كنگره آمريكا اعلام كرد كه اگر تلاشها براي ارائه يك قطعنامه سختگيرانه ناكام بماند كشورش آماده تشكيل ائتلافي از متحدانش براي اعمال تحريم عليه ايران درخارج از چارچوب سازمان ملل است .



وي در اين رابطه تاكيد كرد "اگر ما با وتوي يكي از اعضاي دائم شوراي امنيت سازمان ملل روبرو شويم و اگر شوراي امنيت به مسئوليتهاي خود پايبند نباشد، اين وظيفه ما خواهد بود كه تمام تلاشهاي خود را به كار گيريم و از كشورها يا گروه كشورهاي ديگر بخواهيم اين تحريمها را اعمال كنند ".



ژان باپتيست ماتي سخنگوي وزارت امور خارجه فرانسه درباره نتايج نشست روز گذشته پاريس اعلام كرد كه "شش كشور شركت كننده در نشست پاريس توافق كردند كه برنامه هسته اي ايران با درخواستهاي جامعه بين المللي هماهنگ نيست و نگرانيهايي را درباره توسعه برنامه هسته ايش به وجود آورده است."



وي افزود: طرفها، توافق كردند كه رايزني ها را به ويژه در نشست نيويورك با هدف دستيابي به يك تصميم قطعي در شوراي امنيت سازمان ملل پيگيري كنند تا پيامي روشن و آشكار به ايران فرستاده شود .



منوچهر متكي وزير امور خارجه ايران روز گذشته با اعلام موضع قطعي ايران اعلام كرد كه كشور هرگز غني سازي اورانيوم را متوقف نخواهد كرد.



وي پيش بيني كرد كه روسيه و چين قطعنامه احتمالي شوراي امنيت درباره اعمال تحريم عليه ايران را وتو خواهند كرد .



علي لاريجاني دبير شوراي عالي امنيت ملي ايران روز گذشته در ابوظبي اعلام كرد كه آمريكا درتلاش است تا بين ايران و كشورهاي عربي تفرقه بيندازد، اما تلاشهايش ناكام خواهد ماند .

کد مطلب 320621