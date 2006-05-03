ابوالفضل جليلي: "گل يا پوچ" فيلمي سوررئال اما باورپذير است

به گزارش خبرگزاري "مهر"، روز گذشته جليلي در نشستي مطبوعاتي كه براي نمايش فيلم "گل يا پوچ" خود برگزار كرده بود گفت: "از ابتدا ما براي ساخت فيلم "حافظ" راهي چابهار شديم و مراحل پيش توليد اين فيلم در چابهار طول كشيد. در مدت زماني كه ما در اين شهر ساكن بوديم وجود مردم ساده دل اين شهر من را به ساخت "گل يا پوچ" ترغيب كرد. البته داستان فيلم و شخصيت آموزگار از طرح هايي بود كه از قبل در ذهنم بود. در ابتدا قرار بود ساخت اين فيلم توسط ميلاد پسرم شكل بگيرد، ولي در اواسط توليد، كار را خودم در دست گرفتم. البته حس مي كنم فيلم با انديشه هاي ميلاد شكل گرفت و من به او كمك كردم."

جليلي در ادامه درباره درونمايه طنز فيلم "گل يا پوچ" گفت: "من در زندگي شخصي خودم دو شخصيت دارم؛ يكي فردي شوخ و ديگري مردي غمگين و گرفته. فكر مي كنم اين فيلم برعكس ساير فيلم هايم با شخصيت اول من شكل گرفته است. در تمامي فيلم هايم شايد در بخشي از فيلم شخصيت شوخ من شكل مي گرفت ولي به زودي از اين بخش خسته مي شدم و مثل هميشه به بخش دوم شخصيتم برمي گشتم."

اين فيلمساز ادامه داد: "در اين فيلم شايد چون اول شخص ديگري كار را شروع كرده بود و من شايد كاره اي نبودم و اسير فرم، تكنيك و اسم نبودم خود را رها كردم و فكر مي كنم اينگونه فيلم دلنشين تر شده است. اين بار براي ساخت "گل يا پوچ" خواستم شاد وارد زندگي شوم. خيلي مي خواستم به اين موضوع برسم كه آيا مي شود فيلمي را در راه توليد راحت گرفت. البته خود فيلم و فضاي موجود در اين شهر به راحتي بيشتر كار كمك كرد."

وي فيلم "گل يا پوچ" را در كارنامه كاري خود يك كار نو تلقي كرد و گفت: "من به نوعي "گل يا پوچ" را يك فيلم سوررئال قابل باور مي دانم. در اين فيلم اتفاقات غيرقابل باور يه راحتي به باور تبديل شده است. ما چون براي ساخت فيلم ديگري راهي شهر چابهار شده بوديم و دست به توليد اين فيلم زديم، قطعا فيلمنامه از پيش تعيين شده نداشتيم. يك طرح و غالب كلي در ذهن من بود، ولي اصولا شب هاي قبل از فيلمبرداري فيلمنامه روز بعد را مي نوشتيم."

جليلي در ارتباط با اكران "گل يا پوچ" هم گفت: "اين فيلم در بيست و چهارمين جشنواره فيلم فجر در بخش ميهمان به نمايش درآمد و مورد توجه مخاطبان قرار گرفت. فيلم البته تاكنون در كشورهاي هلند، انگليس، فرانسه، چين، هنگ كنگ و سوئيس نمايش داده شده. من فكر مي كنم بهترين اكران را در كشور سوئيس داشتيم كه در نمايش اول خود با حضور مسئولان و وزير فرهنگ سوئيس با استقبال خوب مخاطبان مواجه شد. در شهر چابهار نيز فيلم را براي مردم اين شهر نمايش داديم و با تمام ممنوعيت هايي كه توسط مسئولين دولتي براي ساخت فيلم بود، در زمان نمايش با استقبال خوبي رو به رو شد."

وي در ادامه افزود: "فكر مي كنم حالا كه قرار است از من فيلمي در سينماي ايران اكران شود، آن فيلم "گل يا پوج" باشد، چون دوست دارم در سينما فضاي مفرحي ايجاد كنم. البته هنوز پروانه نمايش فيلم را نگرفته ام و فقط زماني كه قرار بود اين فيلم در فستيوال ژاپن نمايش داده شود درخواست پروانه نمايش كردم كه آنها مجوز نمايش خارج از كشور را دادند."

ابوالفضل جليلي درباره آخرين ساخته خود "حافظ" هم گفت: "تدوين فيلم تمام شده است. قرار بود اين فيلم در جشنواره كن نمايش داده شود كه به دلايلي اين اتفاق براي هيچ فيلم ايراني در اين جشنواره نيفتاد. فيلم در حال حاضر در مرحله صداگذاري و ساخت موسيقي است. البته من موضوع "حافظ" را خيلي دوست دارم و فكر مي كنم فراتر از انديشه و افكار من است."