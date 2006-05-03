مالزي خواستار تأسيس مركزي بين المللي براي روزنامه نگاران مسلمان شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از نسيج، زين الدين مايدين وزير اطلاع رساني مالزي در كنفرانس خبري در حضور تعداد زيادي از روزنامه نگاران كشورهاي عربي و اسلامي اظهار داشت: روزنامه نگاران بايد به منظور بيداري و آگاهي دهي به كشورهاي غربي در خصوص اسلام و مسلمانان از طريق نشريات و وسايل اطلاع رساني تلاش كنند.

وي افزود: تأسيس مركز روزنامه نگاران مسلمان به منظور ديدار مسلمانان با يكديگر، بررسي مسائل كلي جهان اسلام، ارائه گامهايي براي از بين بردن اسلام هراسي در غرب، مقابله با حملات نشريات و رسانه هاي غربي عليه مسلمانان و تصحيح چهره منفي غرب از اسلام خواهد بود.

مايدين گفت: هيچ كسي منكر نمي شود كه گروههايي به منظور كاستن از شأن اسلام و مسلمانان درغرب از وسايل اطلاع رساني عمومي استفاده مي كنند و يا تكنيكها و نيرنگهايي به كار مي گيرند كه بر مسلمانان هجوم آورده و بر احساسات آنها فشار وارد كند، زيرا آنها مي دانند كه مسلمانان از حمله به دينشان به شدت بر انگيخته مي شوند.

وي افزود: در اين ميان هدف جنگ با غرب نيست، بلكه هدف فقط آشنا شدن كشورهاي بين المللي با حقيقت اسلام است.

در اين كارگاه عملي كه از ديروز 12ارديبهشت آغاز شده است و تا 5 روز ادامه دارد، 23 روزنامه نگار از 15 كشور عربي و اسلامي چون بحرين، مصر، اردن، كويت، مغرب، عمان، قطر، عربستان، سوريه، تونس، تركيه، امارات و يمن، عراق مشاركت كردند . اين كارگاه با حمايت خبرگزاري مالزي ( برناما) و سازمان يونسكو و وزارت اطلاع رساني مالزي و با حضور نمايندگان مسلمان روزنامه ها، خبرگزاريها، راديو و شبكه هاي تلويزيوني به منظور بررسي مسائل مهم اسلام و امت اسلامي برگزار شده است.