سازه هاي روانشناسي از قرآن كريم قابل استنباط هستند

به گزارش خبرگزاري مهر، دكتر فريبرز باقري در نشست تخصصي "تحقيقات ميداني علم و دين" در همايش بين المللي گفتگوي علم و دين درباره "پيش‌ فرض‌ ها، عناصر روانشناسي مبتني بر قرآن" سخنراني كرد.

باقري موضوع علم و دين را دو بعد نظري و عملي توصيف كرد و گفت : در باب روانشناسي باليني، جنبه عملي آن مهم است. در حوزه فرهنگ اسلامي، شاهد دو علم هستيم كه موضوع هر دو، انسان است و هر دو در كنار هم موجوديت دارند و آن دو علم، روانشناسي مدرن وعلوم اسلامي هستند.

وي افزود: كلمات قرآن، سازه‌ها و خميره‌هاي اصلي روانشناسي را تشكيل مي‌دهند، مانند فطرت و تقوي و بين كلمات اصلي قرآن و سازه‌هاي روانشناسي رابطه تنگاتنگي وجود دارد.

باقري هدف كلي در بررسي اين دو موضوع را در توليد نظريه روانشناسي مبتني بر مباني اسلامي دانست و گفت : گروه ‌بندي تلاش‌ هاي علمي در اين زمينه تاكنون اينگونه هستند كه گروهي كه متمركز است بر مباني نظريه ـ فلسفي و گروهي كه تك‌ واژگان روانشناسي را با واژگان اسلامي مقايسه مي‌ كند.

وي تأكيد كرد: متأسفانه آن دسته از تحقيقاتي كه به منابع اسلامي مي‌پردازند و واژگان اسلامي را مورد بررسي قرار مي‌دهند، در همان حوزه فلسفه نظري باقي مي ‌مانند و پا به عرصه عمل نمي ‌گذارند.

باقري درباره تفاوت علوم اسلامي با علم روانشناسي گفت: در علوم اسلامي، علم اخلاق داريم كه نرم‌ هاي ذهني و كلي و عمومي را در اختيار ما قرار مي ‌دهند كه در فقه بيشتر عملي مي‌ شود و در علم كلام و فلسفه اخلاق بسط مي‌ يابد اما در روانشناسي فقط با پديده مواجه هستيم.

باقري يادآور شد: در علوم اسلامي دو منبع اسلام و انسان مورد بررسي برقرار مي‌گيرند، اما در روانشناسي مدرن، نظريه با پديده از طريق مشاهده مورد مداقه قرار مي‌گيرد.

وي در باب مشكلات پيش رو در اين حوزه تأكيد كرد، در برخورد با متون اسلامي گزينشي برخورد مي‌شود و آنچنان كه بايد به طور عيني با قرآن برخورد مي‌شود.