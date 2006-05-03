كارگاه توجيهي داوري كبدي در همدان برگزار شد

به گزارش خبرگزاري "مهر" در اين كارگاه كه در دو نوبت صبح و عصر برگزار شد در خصوص يازدهمين دوره مسابقات قهرماني كبدي كشور بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

در ابتداي اين جلسه محمدرضا مقصود لو رييس فدراسيون كبدي با اشاره به اهميت كسب عناوين بين المللي كبدي گفت: وزن مجاز براي شركت ورزشكاران 80 كيلوگرم خواهد بود واز حضور كساني كه وزن اضافي داشته باشند قطعا جلوگيري مي شود.

وي خاطر نشان كرد: زمينه رشد و گسترش ورزش حفظ و رعايت عدالت است و به همين منظور با هر كسي كه از قوانين و مقررات سرپيچي كند بشدت برخورد مي كنيم.



مقصود لو از داوران كبدي خواست با درايت و قضاوت عادلانه زيبايي بيشتري به يازدهمين دوره مسابقات قهرماني كبدي كشور دهند چراكه گام هاي كوچك امروز مي تواند آينده روشني براي كبدي ايران داشته باشد.

عبدالحسين دلداده مهربان دبير فدراسيون كبدي و مديريت هاي ملي نقش داوران را در توسعه و تعميم ورزش كشورمهم و با اهميت خواند و تصريح كرد: داوران منتخب و برگزيده به اردوهاي تيم ملي كبدي دعوت مي شوند تا بازيكنان را از نحوه قضاوت آگاه سازند.

وي افزود: بعد از برگزاري مسابقات آسيايي دوحه قطر قصد داريم ليگ كبدي كشور راه اندازي كنيم كه اين امر مي تواند شكوفايي كبدي ايران را در پي داشته باشد.