به گزارش خبرگزاري "مهر"، گر در اين پروژه با ترنس هاوارد بازيگر تازه نفس سينما همكاري مي كند. اين اثر بر اساس مقاله اي ساخته مي شود كه توسط اسكات اندرسون، خبرنگار مجله اسكواير، به رشته تحرير درآمد و شرح حال ماجراجويي هاي اين خبرنگار و دوستانش را در محوريت دارد. آنها درصدد به دام انداختن يكي از مجرمان جنگ بوسني برمي آيند و ماجرايي را آغاز مي كنند كه به سيا ختم مي شود.



شنيده ها حاكي از اين است كه "يك هفته بهاري در بوسني" در زمره پروژه هاي مورد علاقه گر جاي داشته و اين هنرپيشه از مدت ها پيش آمادگي خود را براي بازي در اين اثر اعلام كرده است.



از ديگر هنرپيشگاني كه در حال بررسي شرايط همكاري در اين اثر هستند مي توان به تافر گريس اشاره كرد. فيلمبرداري "يك هفته بهاري در بوسني" تابستان امسال در اروپا آغاز مي شود.