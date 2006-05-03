۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۹:۴۹

"آخرين جشن" در تئاتر شهر برگزار مي‌شود

نمايش "آخرين جشن" به نويسندگي و كارگرداني حميد ابراهيمي از 31 ارديبهشت در تالار سايه تئاتر شهر روي صحنه مي‌رود.

به گزارش خبرگزاري "مهر"، داستان اين نمايش درباره عده اي است كه همچون رابين هود مي خواهند حق فقرا را از ثروتمندان ظالم بگيرند و به فقرا برگردانند، اما يكي از اعضاي گروه خيانت مي كند و ...

خسرو احمدي، حميد ابراهيمي، مهران امام بخش، اشكان صادقي، آذر خوارزمي، كامبيز اميني و عليرضا ناصحي بازيگران نمايش "آخرين جشن" و مهرداد ابوالقاسمي و حميدرضا طوبائي دستياران كارگردان هستند. طراحي صحنه نمايش نيز به عهده اصغر نژادايماني و طراحي لباس به عهده مريم نيك روشن است و محمدر ضا جديدي تنظيم موسيقي اين نمايش را به عهده دارد.

همچنين سيد ابراهيم حسيني طراح پوستر و بروشور، شقايق شريفي منشي صحنه و عليرضا ذكايي مدير صحنه اين اجرا هستند.

"آخرين جشن" پس از دو سال انتظار موفق به گرفتن اجراي عمومي شده است.

