به گزارش خبرگزاري "مهر"، داستان اين نمايش درباره عده اي است كه همچون رابين هود مي خواهند حق فقرا را از ثروتمندان ظالم بگيرند و به فقرا برگردانند، اما يكي از اعضاي گروه خيانت مي كند و ...



خسرو احمدي، حميد ابراهيمي، مهران امام بخش، اشكان صادقي، آذر خوارزمي، كامبيز اميني و عليرضا ناصحي بازيگران نمايش "آخرين جشن" و مهرداد ابوالقاسمي و حميدرضا طوبائي دستياران كارگردان هستند. طراحي صحنه نمايش نيز به عهده اصغر نژادايماني و طراحي لباس به عهده مريم نيك روشن است و محمدر ضا جديدي تنظيم موسيقي اين نمايش را به عهده دارد.



همچنين سيد ابراهيم حسيني طراح پوستر و بروشور، شقايق شريفي منشي صحنه و عليرضا ذكايي مدير صحنه اين اجرا هستند.



"آخرين جشن" پس از دو سال انتظار موفق به گرفتن اجراي عمومي شده است.