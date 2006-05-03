همايش بين المللي "مسيحيان در اروپا" برگزار مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري اينترفكس، اين همايش كه از سوي شوراي فرهنگ پاپي و دپارتمان روابط كليسايي پاترياك مسكو با حمايت سازمان كاتوليك پرو اورينت ( حمايت از مشرق) برگزار مي شود.

چالشهاي مدرني چون جهاني شدن، فرقه هاي متعدد و سكولار شدن جامعه كه كليساها با آن مواجه هستند از موضوعات مورد بحث و بررسي كشيشها، روزنامه نگاران و كارشناسان كشورهاي مختلف محسوب مي شود.

شركت كنندگان در اين همايش راه حلهاي خود را چون تربيت جوانان در فرهنگهاي ديني، افزايش نفوذ اخلاق ديني در سياست، اقتصاد و رسانه هاي جمعي ارائه مي كنند.

اين همايش همچنين درخواست خود از كشورهاي عضو گروه هشت را نيز مطرح خواهد كرد.

پاترياك الكسي دوم از مسكو و بنديكت شانزدهم رهبركاتوليكهاي جهان پيام خود را به اين همايش ارسال كرده اند.

كليساي كاتوليك و ارتدكس روسيه به دنبال فروپاشي اتحاد جماهير شوري و فعاليت مبلغان كاتوليك در سرزمين روسيه دچار اختلاف شدند، از اين رو رهبران ديني اين دو مذهب مسيحيت تاكنون با يكديگر ديدار نكرده اند.

