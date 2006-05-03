۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۹:۵۰

همايش بين المللي "مسيحيان در اروپا" برگزار مي شود

همايش بين المللي مسيحيان با عنوان "روح دادن به اروپا، رسالت و مسئوليت كليساها" از امروز 13 ارديبهشت ماه تا 15 ارديبهشت در وين، اتريش برگزار مي شود.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري اينترفكس، اين همايش كه از سوي شوراي فرهنگ پاپي و دپارتمان روابط كليسايي پاترياك مسكو با حمايت سازمان كاتوليك پرو اورينت ( حمايت از مشرق) برگزار مي شود.

چالشهاي مدرني چون جهاني شدن، فرقه هاي متعدد و سكولار شدن جامعه كه كليساها با آن مواجه هستند از موضوعات مورد بحث و بررسي كشيشها، روزنامه نگاران و كارشناسان كشورهاي مختلف محسوب مي شود.

شركت كنندگان در اين همايش راه حلهاي خود را چون تربيت جوانان در فرهنگهاي ديني، افزايش نفوذ اخلاق ديني در سياست، اقتصاد و رسانه هاي جمعي ارائه مي كنند.

اين همايش همچنين درخواست خود از كشورهاي عضو گروه هشت را نيز مطرح خواهد كرد.

پاترياك الكسي دوم از مسكو و بنديكت شانزدهم رهبركاتوليكهاي جهان پيام خود را به اين همايش ارسال كرده اند.

كليساي كاتوليك و ارتدكس روسيه به دنبال فروپاشي اتحاد جماهير شوري و فعاليت مبلغان كاتوليك در سرزمين روسيه دچار اختلاف شدند، از اين رو رهبران ديني اين دو مذهب مسيحيت تاكنون با يكديگر ديدار نكرده اند.

