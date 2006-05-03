ايران تا ماه جولاي براي انعقاد قرارداد خط لوله به هند مهلت داد

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر به نقل از نشريه "هندو"، در حالي كه ايران و هند ژوئن سال گذشته ميلادي قراردادي 22 ميليارد دلاري براي صادرات گاز ال.ان.جي منعقد نمودند، پيشنهاد ايران به افزايش قيمت گاز صادراتي با مخالفت مقامات هندي مواجه شده است.

اين قرارداد كه شامل صادرات سالانه 5 ميليون تن گاز ال.ان.جي به مدت 25 سال به هند مي‌شود سال گذشته ميان شركت ملي صادرات گاز ايران و سه شركت دولتي هند منعقد شد.

در همين حال، هادي نژادحسينيان ديروز در مذاكرات خود با وزير نفت هندوستان اعلام كرد: از آنجا كه اين قرارداد در شوراي عالي اقتصاد ايران به تصويب نرسيده است، هنوز اجرايي نشده است.

وي در پاسخ به خبرنگاران مبني بر اينكه آيا قرارداد خط لوله گاز نيز پس از انعقاد ميان سه كشور بايد به تصويب شوراي عالي اقتصاد ايران برسد تا قابليت اجرايي پيدا كند، پاسخ مثبت داد.

مقامات هندي نيز تاكيد كردند كه با درخواست ايران براي افزايش قيمت گاز ال.ان.جي صادراتي موافق نيستند و در مورد آن مجددا مذاكره نخواهند كرد.

در همين حال، روزنامه‌ "ايندياتايمز"، امروز از احتمال منتفي شدن حضور هندوستان در خط لوله گاز ايران به علت عدم پايبندي ايران به قرارداد ال.ان.جي خبر دادند.

مورلي دئورا وزير نفت هندوستان با بيان اينكه مهمترين اختلاف‌نظر ايران و هند در رابطه با قيمت گاز صادراتي است، تاكيد كرد: در صورت لغو يكجانبه اين قرارداد از سوي ايران، دهلي‌نو از ايران به مراجع بين‌المللي شكايت نخواهد كرد.

وي افزود: "من سياست ماني شانكار آيار (وزير نفت سابق هند) را ادامه مي‌دهم و معتقدم ايران دوست ما است و ما همچنان به روابط خود ادامه خواهيم داد".

اين گزارش همچنين حاكي است، به دنبال مذاكره تلفني يك مقام ارشد از وزارت نفت ايران با وزير نفت هندوستان كه شب سه‌شنبه گذشته رخ داد، ايران از هندوستان درخواست كرد قرارداد دوجانبه‌اي در رابطه با خط لوله گاز با ايران منعقد نمايد.

اين مقام ايراني از دئورا خواسته بود تا روز سه‌شنبه به دهلي‌نو بيايد، اما دئورا در پاسخ گفته بود هندوستان تا زماني كه قرارداد صادرات ال.ان.جي از سوي ايران تاييد نشود، اقدام به انعقاد قرارداد در رابطه با خط لوله نخواهد كرد.

شوراي عالي اقتصاد ايران با قرارداد صادرات گاز ال.ان.جي به هند به علت "ارزان‌فروشي" مخالفت كرده است. بر اساس اين قرارداد ايران از سال 2009 سالانه 5 ميليون تن ال.ان.جي به قيمت 3.25 دلار به ازاي هر واحد گرمايي به هند صادر خواهد كرد.