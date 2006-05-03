5 روستا به عنوان هدف گردشگري تعيين شد

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در بيرجند ، مديركل ميراث فرهنگي و گردشگري خراسان جنوبي امروز در جمع خبرنگاران گفت: بيش از اين 6 روستاي چنشت ، خور ، افين ، فورگ ،‌ كريمو و ماخونيك به عنوان روستاهاي هدف گردشگري در استان مصوب شده بود.

حسين عباس زاده افزود: وجود آثار و اماكن تاريخي جذاب روستا ي بركوه از شهرستا ن سربيشه ، موقعيت مذهبي مناسب روستاي ابراهيم رضا از شهرستان درميان ، جاذبه هاي طبيعي خاص مانند غار چنشت و چهل دختر در روستا ي چنشت ، موقعيت آب و هوايي مناسب و دلپذير روستا ي آبيز و در كل مجموعه اي از اين عوامل باعث شده كه روستا ها ي مذكوربه عناون روستاها ي هدف گردشگري مصوب شوند.

وي ، مجري اجراي اين طرح ها را سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري كشور و دفتر امور شهري و روستا يي استانداري خراسان جنوبي ذكر كرد و اظهار داشت : مصوبه مذكور جهت تامين اعتبار به دفتر امور شهري و روستايي استانداري خراسان جنوبي ارسال شده و تازمان مشخص شدن اعتبار ، طرح اجرايي و زمان آغاز آن مشخص نخواهد شد