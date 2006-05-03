  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۰:۰۴

/ در خراسان جنوبي/

5 روستا به عنوان هدف گردشگري تعيين شد

5 روستا به عنوان هدف گردشگري تعيين شد

پيرو مصوبه هشتمين جلسه كارگروه ميراث فرهنگي و گردشگري استان خراسان جنوبي ، پس از تهيه طرح توجيهي ، روستاهاي گل از شهرستان بيرجند ، آبگرم از شهرستان درميان ، شاهرخت و آبيز از شهرستان قاين و روستاي بركوه از شهرستان سربيشه به عنوان روستاهاي هدف گردشگري مصوب گرديد.

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در بيرجند ، مديركل ميراث فرهنگي و گردشگري خراسان جنوبي امروز در جمع خبرنگاران گفت: بيش از اين 6 روستاي چنشت ، خور ، افين ، فورگ ،‌ كريمو و ماخونيك به عنوان روستاهاي هدف گردشگري در استان مصوب شده بود.

 

حسين عباس زاده افزود: وجود آثار و اماكن تاريخي جذاب روستا ي بركوه از شهرستا ن سربيشه ، موقعيت مذهبي مناسب روستاي ابراهيم رضا از شهرستان درميان ، جاذبه هاي طبيعي خاص مانند غار چنشت و چهل دختر در روستا ي چنشت ، موقعيت آب و هوايي مناسب و دلپذير روستا ي آبيز و در كل مجموعه اي از اين عوامل باعث شده كه روستا ها ي مذكوربه عناون روستاها ي هدف گردشگري مصوب شوند.

 

وي ، مجري اجراي اين طرح ها را سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري كشور و دفتر امور شهري و روستا يي استانداري خراسان جنوبي ذكر كرد و اظهار داشت : مصوبه مذكور جهت تامين اعتبار به دفتر امور شهري و روستايي استانداري خراسان جنوبي ارسال شده و تازمان مشخص شدن اعتبار ، طرح اجرايي و زمان آغاز آن مشخص نخواهد شد 

کد مطلب 320645

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها