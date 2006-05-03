رايزني هاي اعضاي شوراي همكاري خليج فارس در مورد خطر تشعشعات هسته اي

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل از خبرگزاري فرانسه، يك مسئول در شوراي همكاري خليج فارس اعلام كرد مسئولان اين شورا از روزگذشته نشستهاي خود را به مدت دو روز در رياض آغاز كردند.

به گفته وي، اعضاي شورا، دراين نشست ها در مورد خطر تشعشعات هسته اي بحث و تبادل نظر مي كنند.

منبعي در دبيرخانه شوراي همكاري خليج فارس كه خواست نامش فاش نشود، اعلام كرد مسئولان وزارت بهداشت و محيط زيست 6 كشور عضو اين شورا( عربستان، امارات،كويت، بحرين،عمان و قطر) از روزگذشته در رياض نشستي را آغاز كردند كه قرار است دراين نشست ها در مورد تدابير اتخاذ شده و برنامه هاي فوق العاده در اين 6 كشور در قبال خطر تشعشعات هسته اي به مذاكره بپردازند.

همچنين دراين نشستها در مورد فعال كردن كميته دائمي كارشناسان براي جلوگيري از تشعشعات هسته اي و وضع برنامه هايي در اين زمينه به بحث خواهند پرداخت.

آمريكا با اعزام نمايندگان خود به كشورهاي حاشيه خليج فارس تلاشهاي گسترده اي براي بدبين كردن آنها به برنامه هسته اي صلح آميز ايران و خطرناك نشان دادن اين برنامه براي امنيت منطقه اي و مسائل زيست محيطي انجام داده است.

اين درحالي است كه عبدالرحمن العطيه دبيركل شوراي همكاري خليج فارس اخيرا اعلام كرد :"كشورهاي عضو شوراي همكاري از گزينه صلح آميز و سياسي براي حل اين موضوع هسته اي ايران و غلبه پيدا كردن زبان گفتگو و منطق و گزينه هاي ديپلماتيك بر ديگر گزينه ها به دور از هرگونه تنش آفريني كه به نفع منطقه نيست، حمايت مي كنند."

