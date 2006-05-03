به گزارش خبرگزاري "مهر"، اسكات تصميم دارد اين فيلم را بر اساس توفان سونامي بسازد كه سال 2004 آسيا را درنورديد. استوديوهاي فاكس قرن بيستم و اسكات فري پروداكشن كمي صبر كردند تا شوك حاصل از اين توفان و خسارت هاي آن پايان يابد و پس از آن حقوق ساخت فيلم بر اساس كتاب ريچارد لوئيس تحت عنوان "درياي مرگبار" را خريدند.

اين كتاب شرح توفان و پيامدهاي آن را در محوريت دارد و هرج و مرج حاصل از آن را روايت مي كند. در جريان اين داستان يك دختر آمريكايي و يك پسر اندونزيايي با يكديگر آشنا و به هم علاقمند مي شوند. اين اثر در حال حاضر مراحل پيش توليد را سپري مي كند، با اين وجود هنوز زماني براي آغاز فيلمبرداري آن اعلام نشده است.



به نظر مي رسد كه اسكات بايد در ابتدا ساخت فيلم "گنگستر آمريكايي" را به پايان برساند و سپس بر اريكه كارگرداني "درياي مرگبار" تكيه زند.