مهاجران كانادايي ديندارترين قشر جامعه هستند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از يونايتدپرس اينترنشنال ، 32 درصد مسيحيان كانادا تنها ماهي يكبار براي شركت در مراسم عبادي در كليساي حاضر شده و ترجيح مي دهند به تنهايي نيايش كنند، اين در شرايطي است كه 21 درصد از افرادي كه در اين نظر سنجي شركت كرده اند اظهار داشته اند كه آنها دست هم ماهي يكبار در تنهايي به نيايش و مراقبه مي پردازند.

تحقيق تحت عنوان " چه كسي ديندار است" از سوي سازمان آمار كانادا انجام شده است.

وارن كلارك و گرنت شولنبرگ در مجله روندهاي اجتماعي كانادا كه از سوي سازمان آمار اين كشور منتشر مي شود نوشته اند: نرخ حضور در مراسم ديني بين دهه 1940 تا 1990 به نحو چشمگيري سقوط كرده، اما درصد افرادي كه اظهار داشته هيچ تعلق ديني ندارند افزايش يافته است.

اين دو نويسندگان اظهار داشته اند كه 29 درصد كانادايي ها بسيار ديندار هستند، چرا كه دست كم هفته اي يكبار در مراسم ديني شركت كرده و آن را به عنوان بخش مهم زندگي خود تلقي مي كنند.

بر اساس اين تحقيق 31 درصد نسبتاً ديندار هستند و 40 درصد از مردم هيچ تعلق ديني ندارند. به طور كل زنان بيشتر از مردان، كهنسالان بيشتر از جوانان و مهاجران بيشتر از بوميان كانادا ديندار هستند.

ديندارترين گروه مهاجران كانادا را هندي ها و پاكستاني ها تشكيل داده اند.

