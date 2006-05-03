شوراي امنيت امروز براي بررسي گزارش البرادعي درباره ايران تشكيل جلسه مي دهد

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبرگزاري فرانسه، "باسيل ايكوئبه" نماينده كنگو در سازمان ملل كه كشورش رياست ماه مي(ارديبهشت تا اوايل خرداد) شوراي امنيت را برعهده دارد، روز گذشته در جمع خبرنگاران با اشاره به گزارش محمد البرادعي مدير كل آژانس بين المللي انرژي اتمي درباره برنامه هسته اي ايران كه روزجمعه گذشته به شوراي امنيت سازمان ملل ارائه شد ، اظهارداشت كه "ما فردا(امروز) اين گزارش و اقداماتي را كه در اين رابطه لازم است، اتخاذ شود ، مورد بررسي قرار خواهيم داد" .



وي افزود:"اعضاي 15 نفره اين شورا، نشست روز گذشته گروه 5+1 را كه درباره ايران در پاريس برگزار شد، با علاقه بسيار دنبال كردند ".



رئيس شوراي امنيت همچنين خاطر نشان كرد كه "ما دراين شورا درباره تاريخ بعدي حضور البرادعي دراينجا و ارائه گزارشي از سوي وي تصميم گيري خواهيم كرد".

بنابراين گزارش نمايندگان كشورهاي آلمان، فرانسه وانگليس در سازمان ملل شب گذشته به طورغير رسمي در نيويورك با هم ديدار كردند كه هنوزاز مقاصد و موضوعات مورد بحث در اين نشست گزارشي اعلام نشده است.

روزگذشته نشست پاريس با حضور كشورهاي آمريكا، فرانسه، انگليس، روسيه، چين و آلمان (گروه 5+1) بدون دستيابي به توافقي درباره اتخاذ استراتژي مشتركي براي توقف برنامه هسته اي ايران پايان يافت و قرار شد كه اين مذاكرات درنشست روز دوشنبه نيويورك در سطح وزراي امور خارجه دنبال شود.



قدرتهاي غربي به ويژه آمريكا در تلاش هستند تا با ارائه قطعنامه اي ضد ايراني در شوراي امنيت سازمان ملل كه درآن به فصل 7 منشور سازمان ملل استناد مي شود، تهران را وادار كنند كه خواسته هاي زياده خواهانه آنان يعني توقف غني سازي اورانيوم را بر ايران تحميل كنند، اما تلاشهاي آنان تاكنون با مخالفت روسيه و چين ناكام مانده است .



چين و روسيه كه همواره از برنامه صلح آميز هسته اي ايران حمايت كرده اند با اعمال هرگونه تحريم عليه ايران مخالف هستند و خواهان حل ديپلماتيك مسئله هسته اي ايران هستند.



آمريكا و اروپا با تلاشهاي فراوان و جوسازي خود درباره برنامه هسته اي صلح آميز ايران تلاش مي كنند تا اين برنامه را براي صلح و امنيت جهاني خطرناك وانمود كنند تا به اين بهانه هرگونه اقدام غير قانوني خود را توجيه كنند و افكارعمومي جهان را حامي اين اقدامات و فشارهاي ظالمانه نشان دهند.