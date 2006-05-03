معلوم نيست صعود كنيم

به گزارش خبرنگار "مهر" به نقل از سايت فوتبال آسيا، محمدحسين ضيايي گفت: حتي اگر اين بازي را ببريم مطمئن نيستيم كه به دور بعدي رقابت ها صعود مي كنيم. بايد بر روي دو بازي آينده خود تمركز كنيم و هر دو را با پيروزي پشت سر بگذاريم.الغرافه نبايد در بازي با ما حتي يك امتياز كسب كند.

تيم فوتبال صبا باتري با هفت امتياز به عنوان تيم دوم گروه C رقابت هاي ليگ قهرمانان آسيا پس از تيم الكرامكه سوريه با نه امتياز قرار دارد.الكرامه امروز با تيم الوحده امارات ديدارخواهد كرد كه نتيجه آن ديدار براي صبا باتري از اهميت بسياري برخوردار است.