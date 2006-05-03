  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۰:۱۷

سرمربي صبا باتري در گفت و گو با سايت فوتبال آسيا:

معلوم نيست صعود كنيم

معلوم نيست صعود كنيم

محمد حسين ضيايي گفته تيم فوتبال صبا باتري در بازي با الغرافه قطر به هر سه امتياز ديدار مي انديشد هرچند كه معلوم نيست با اين پيروزي هم صعود صبا به دور بعد قطعي شود.

به گزارش خبرنگار "مهر" به نقل از سايت فوتبال آسيا، محمدحسين ضيايي گفت: حتي اگر اين بازي را ببريم مطمئن نيستيم كه به دور بعدي رقابت ها صعود مي كنيم. بايد بر روي دو بازي آينده خود تمركز كنيم و هر دو را با پيروزي پشت سر بگذاريم.الغرافه نبايد در بازي با ما حتي يك امتياز كسب كند.

تيم فوتبال صبا باتري با هفت امتياز به عنوان تيم دوم گروه C رقابت هاي ليگ قهرمانان آسيا پس از تيم  الكرامكه سوريه با نه امتياز قرار دارد.الكرامه امروز با تيم الوحده امارات ديدارخواهد كرد كه نتيجه آن ديدار براي صبا باتري از اهميت بسياري برخوردار است.

کد مطلب 320667

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها