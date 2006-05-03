بالا رفتن سطح تاليفات داخلي زمينه ساز جهاني شدن نشر است

اين مترجم ‏، در گفتگو با خبرنگار كتاب مهر ، ضمن بيان اين مطلب افزود : مسلما ترجمه هاي دست دوم و سوم ذهن خواننده را از مقصود نويسنده بسيار دور مي كند . با اين كه تاليف هاي برخي زبان ها همچون ژاپني در سطح بالايي قرار دارد ولي در كشور ما تعداد مترجماني كه از توانمندي و دانش كافي دربرگرداندن تاليف هاي آنها به زبان فارسي برخوردار باشند بسيار ناچيز است .

وي ادامه داد : عدم وابستگي به كپي رايت اقدام به ترجمه را آسان كرده است. در حوزه نقد ادبي هم كه وابسته به ترجمه غرب هستيم كمتر در ايران كار تخصصي انجام شده است . واقعيت امر اين است كه بازار ترجمه در ايران بسيار پررونق است و ما نيز در عصر ارتباطات به حوزه ترجمه نيازمند هستيم زيرا نمي توانيم خود را از ادبيات و فرهنگ جامعه جهاني جدا كنيم .

سجودي تاكيد كرد : افزايش ترجمه در ايران خللي در تاليف وارد نمي كند و اگر بتوانيم سطح تاليف هاي داخلي را ارتقا دهيم گامي به جلو در راه جهاني شدن نشر خود برداشته ايم . مخاطبان ايراني در صورتي كه با تاليف هاي باارزشي مواجه شوند رمان ها و اشعار ايراني را به آثار كشورهاي ديگر ترجيح مي دهند .

اين مترجم ادامه داد : براي موفقيت در حرفه ترجمه نبايد تنها به تحصيلات آكادميك اكتفا كنيم زيرا روش آموزشي زبان هاي خارجي و ترجمه در دانشگاه هاي ايران با كاستي هاي بسياري روبرو است . ارتقاي سطح ترجمه و آموزش زبان در سطوح دانشگاهي ، وابسته به آموزش درست زبان پايه در سطوح متوسطه و راهنمايي مدارس است .

وي تصريح كرد : يكي از مشكلات حوزه ترجمه به عدم تعريف حدود فعاليت ويراستار مربوط مي شود كه در بسياري موارد موجب اعمال سليقه هاي مختلف در اثر مترجم مي شود . اعمال نظر ويراستار در متون تخصصي كه نياز به ‎آشنايي با متن و زبان اصلي در آن ضروري است مي تواند به صورت نقد صحيح ترجمه مورد استفاده قرار گيرد ولي درحوزه ادبيات و عمومي بايد با احتياط بيشتري برخورد شود .

به گزارش مهر ، دكتر فرزان سجودي متولد سال 1340 در گلپايگان و داراي درجه دكتراي زبان شناسي ازدانشگاه علامه طباطبايي تهران است . اين استاد زبان شناسي صاحب تاليف و ترجمه هاي بسياري در حوزه زبان شناسي و ادبيات است كه از جمله آنها مي توان به تاليف كتاب هاي « نشانه شناسي كاربردي » و « نشانه شناسي و ادبيات » و ترجمه هايي چون « نظريه ادبي » ، « ساخت گرايي و مطالعات ادبي » و « فرياد خاموش » اشاره كرد .