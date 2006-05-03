به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر به نقل از خليج‌تايمز، شركت‌هاي داناگاز و كرسنت سهامداران عمده كنسرسيوم كرسنت هستند كه طرف قرارداد فروش گاز با شركت ملي نفت ايران است.

ريچارد سيف الجروان مديرعامل شركت داناگاز ديروز اعلام كرد: بر اساس قرارداد منعقده ميان ايران و كرسنت اين شركت روزانه 600 ميليون فوت مكعب گاز از حوزه سلمان دريافت مي‌كند.

وي با رد بروز هرگونه تاخير در اجراي اين قرارداد از پاسخ به سوالي درباره قيمت گاز صادراتي كه مورد مناقشه در ايران شده است، خودداري كرد و طرح چنين مسائلي را بسيار زود دانست.

بر اساس قرارداد فوق، پروژه يك ميليارد دلاري خط لوله گاز ميان ايران و امارات گاز توليدي منطقه گازي سلمان ايران را به مدت 25 سال به منطقه آزاد حمريه در شارجه منتقل مي‌كند.

شركت داناگاز 35 درصد سهام كنسرسيوم كرسنت را در اختيار دارد و مابقي سهام آن به شركت نفت كرسنت تعلق دارد.

به گزارش مهر، وزيري هامانه وزير نفت كشورمان پيش از اين از اصلاح قرارداد شركت كرسنت به علت ارزان‌فروشي آن خبر داده بود.

وي گفت: اين قرارداد در زمان انعقاد بر اساس قيمت نفت بشكه اي 18 دلار امضاء شده كه با اصلاح آن اگر قيمت گاز طبيعي افزايش يافت قيمت گاز در قرارداد نيز افزايش مي‌يابد.

به گفته هامانه، از بهمن ماه سال گذشته وزارت نفت مكررا به شركت كرسنت درباره قيمت اخطار داد، و اين در حالي است كه اين شركت اخيرا براي مذاكره در رابطه با قيمت اعلام آمادگي كرده است.

به گزارش مهر، رئيس كل ديوان محاسبات كشورمان سال گذشته جزئيات كامل تخلفات صورت گرفته در قرارداد صادرات گاز ايران به امارات معروف به "كرسنت" كه موجب ضرر 21 ميليارد دلاري كشور ظرف 25 سال مي‌شود را تشريح كرد و خواستار لغو و يا اصلاح اين قرارداد شد.