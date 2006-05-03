سمينار يك روزه روساي هيات هاي اسكواش برگزار مي شود

به گزارش خبرگزاري "مهر"حميد قاسمي رييس، بابك فقير دبير و محمد علي نگهي نايب رييس فدراسيون قرار است در اين سمينار حضور يافته وعلاوه بر شنيدن مشكلات و تبادل نظر در مورد موضوعات اين رشته ورزشي به بررسي گزارش هاي روساي هيات ها و ارزيابي فعاليت هاي آنان در 84 بپردازند.

به گفته قاسمي مهمترين برنامه سال 85 ارزيابي عمكرد هيات هاست كه داراي 29 ملاك و شاخص معين ارزشي است.



ميزباني مسابقات بين المللي، برگزاري دوره هاي مربيگري و داوري، احداث سالن هاي اسكواش و ديواره هاي اسكواش باز، تعداد بيمه شدگان دراين رشته و افزايش آمار ورزشكاران، ارسال بموقع گزارش هاي فعاليت هاي انجام شده در استان، كسب عناوين برتر كشور و غيره از جمله شاخص هاي ارزيابي هيات هاي اسكواش خواهد بود.

هيات اسكواش گلستان به دليل فعاليت خوب در سال گذشته و پيشرفت چشمگير به عنوان هيات نمونه سال 84 برگزيده شده است.

همچنين قرار است همزمان با برگزاري اين سمينار كورث هاي اسكواش اين استان افتتاح شود.