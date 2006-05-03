  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۱:۲۱

به ميزباني گلستان؛

سمينار يك روزه روساي هيات هاي اسكواش برگزار مي شود

سمينار يك روزه روساي هيات هاي اسكواش برگزار مي شود

نخستين سمينار يك روزه روساي هيات هاي اسكواش كشور امروز به ميزباني هيات گلستان به عنوان هيات برگزيده سال 84 برگزار مي شود.

به گزارش خبرگزاري "مهر"حميد قاسمي رييس، بابك فقير دبير و محمد علي نگهي نايب رييس فدراسيون قرار است در اين سمينار حضور يافته وعلاوه بر شنيدن مشكلات و تبادل نظر در مورد موضوعات اين رشته ورزشي به بررسي گزارش هاي روساي هيات ها و ارزيابي فعاليت هاي آنان در 84 بپردازند.

به گفته قاسمي مهمترين برنامه سال 85 ارزيابي عمكرد هيات هاست كه داراي 29 ملاك و شاخص معين ارزشي است.

ميزباني مسابقات بين المللي، برگزاري دوره هاي مربيگري و داوري، احداث سالن هاي اسكواش و ديواره هاي اسكواش باز، تعداد بيمه شدگان دراين رشته و افزايش آمار ورزشكاران، ارسال بموقع گزارش هاي فعاليت هاي انجام شده در استان، كسب عناوين برتر كشور و غيره از جمله شاخص هاي ارزيابي هيات هاي اسكواش خواهد بود.

هيات اسكواش گلستان به دليل فعاليت خوب در سال گذشته و پيشرفت چشمگير به عنوان هيات نمونه سال 84 برگزيده شده است.

همچنين قرار است همزمان با برگزاري اين سمينار كورث هاي اسكواش اين استان افتتاح شود.

کد مطلب 320681

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها