هفت بوكسور كشورمان به پيروزي رسيدند

به گزارش خبرنگار "مهر" در رقابت هاي شب گذشته جام احمد كومرت اين نتايج حاصل شد:

51 كيلوگرم: عمران اكبري مقابل نماينده كويت پيروز شد

60 كيلوگرم: سعيد نوروزي ، تاجيكستان را برد

64 كيلوگرم: مرتضي سپه وند بر كره جنوبي غلبه كرد

69 كيلوگرم: رضا قاسمي مقابل تركيه پيروز شد

75 كيلوگرم: همايون اميري بر مولداوي غلبه كرد

81 كيلوگرم: مهدي قرباني مقابل تركيه به برتري رسيد

91 كيلوگرم: علي مظاهري مصر را برد

رقابت هاي بين المللي بوكس جام احمد كومرت با حضور 197 بوكسور از 39 كشور جهان در شهر استانبول تركيه جريان دارد.