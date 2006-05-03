۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۰:۳۵

رقابت هاي بوكس بين المللي جام احمد كومرت تركيه-استانبول

هفت بوكسور كشورمان به پيروزي رسيدند

هفت بوكسور از كشورمان در نخستين شب رقابت هاي بين المللي بوكس جام احمد كومرت مقابل حريفان خود به برتري دست پيدا كردند.

به گزارش خبرنگار "مهر" در رقابت هاي شب گذشته جام احمد كومرت اين نتايج حاصل شد:

51 كيلوگرم: عمران اكبري مقابل نماينده كويت پيروز شد
60 كيلوگرم: سعيد نوروزي ، تاجيكستان را برد
64 كيلوگرم: مرتضي سپه وند بر كره جنوبي غلبه كرد
69 كيلوگرم: رضا قاسمي مقابل تركيه پيروز شد
75 كيلوگرم: همايون اميري بر مولداوي غلبه كرد
81 كيلوگرم: مهدي قرباني مقابل تركيه به برتري رسيد
91 كيلوگرم: علي مظاهري مصر را برد

رقابت هاي بين المللي بوكس جام احمد كومرت با حضور 197 بوكسور از 39 كشور جهان در شهر استانبول تركيه جريان دارد.

