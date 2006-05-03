هفت بوكسور كشورمان به پيروزي رسيدند

به گزارش خبرنگار "مهر" در رقابت هاي شب گذشته جام احمد كومرت اين نتايج حاصل شد:
51 كيلوگرم: عمران اكبري مقابل نماينده كويت پيروز شد
60 كيلوگرم: سعيد نوروزي ، تاجيكستان را برد
64 كيلوگرم: مرتضي سپه وند بر كره جنوبي غلبه كرد
69 كيلوگرم: رضا قاسمي مقابل تركيه پيروز شد
75 كيلوگرم: همايون اميري بر مولداوي غلبه كرد
81 كيلوگرم: مهدي قرباني مقابل تركيه به برتري رسيد
91 كيلوگرم: علي مظاهري مصر را برد
رقابت هاي بين المللي بوكس جام احمد كومرت با حضور 197 بوكسور از 39 كشور جهان در شهر استانبول تركيه جريان دارد.
