همايش رهبران ديني كوزوو برگزار شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازپايگاه هاي اينترنتي، اين همايش از سوي كليساي حمايت نروژ و جوامع اسلامي، يهودي و انجيلي برگزارشد.

اين همايش با هدف تصديق تمايل به ترويج صلح، احترام دو جانبه، زندگي و همكاري مشترك به واسطه نهادينه كردن شكل گفتگو و انجام اقدامات انضمامي در مقر پاترياك شهر پك درحال برگزاري است.

اين گفتگو كه يك اقدام ابتكاري به شمار مي رود درست پيش از مذاكرات سياستمداران دولت محلي راستاي بازگرداندن 38 خانواده صرب به خانه هاي پيش از جنگ خود آغاز خواهد كرد. بسياري از صربها پس از وقوع جنگ در سال 1999 از خانه هاي خود متواري شدند.

همانطور كه رهبران سياسي اين منطقه براي چهارمين دور مذاكرات درباره جايگاه كوزوو كه روز پنجشنبه در وين، اتريش صورت مي گيرد، آماده مي شود رهبران ديني نيز صلح و بازگرداندن آن به اين منطقه را مورد بحث و بررسي قرار داده اند.

رهبران كليساي ارتدكس صرب، جامعه ديني اسلامي و كليساي كاتوليك رم در روز اولين همايش بر تقويت روابط مسالمت آميز، احترام به حقوق يكديگر براي نيايش و مراسم آييني و اتحاد و يكپارچگي تأكيد كردند.

پيش ازبرگزاري اين همايش شوراي اسلامي آلباني در يك اقدام ابتكاري با رهبران كليساي ارتدكس صرب وارد گفتگو شده بود.

كوزوو استاني در صربستان است كه در معرض تنشهاي ميان صرب ها و آلبانيايي ها قرار گرفت و در سال 1999 صحنه جنگهاي خونين ارتش صربستان، مسلمانان آلباني و ساكنان مسيحي آن بوده است.

