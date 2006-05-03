تلاش كاتساف براي بدبين كردن اعراب به برنامه صلح آميز ايران از طريق شبكه الجزيره

به گزارش خبرگزاري مهر، موشه كاتساف در گفتگو با شبكه الجزيره قطر،رئيس رژيم اسرائيل با بيان اين مطلب كه ايران دشمن جدي ندارد و چرا در تلاش براي پيشرفت هسته اي است، مدعي شد: ايران تنها اسرائيل را تهديد نمي كند،بلكه كشورهاي حاشيه خليج فارس، عربي و كشورهاي اروپايي را نيز تهديد مي كند.

رئيس رژيم اسرائيل در گفتگو با اين شبكه عربي با اشاره ضمني به اظهارات محمود احمدي نژاد رئيس جمهوري ايران مبني بر اينكه اسرائيل بايد از نقشه زمين محو شود، اين سوال را مطرح كرد كه چرا ايران نياز به تكرار و صدور بيانيه هايي دارد كه موجوديت اسرائيل را تهديد مي كند.

كاتساف همچنين مدعي شد: بين ايران و اسرائيل تضارب منافع وجود ندارد و مرزهاي مشتركي هم بين آن دو نيست.

وي افزود: ما براين باوريم كه ايران مي خواهد از طريق تهديد كردن اسرائيل، از حمايت و پشتيباني جهان برخوردار شود.

اين مقام رژيم صهيونيستي درادامه اظهارات بي پايه و اساس خود، حمايت ايران را از آرمانهاي ملتهاي مسلمان به ويژه ملت فلسطين و مقاومت لبنان بر ضد اشغالگري اسرائيل زيرسوال برد و گفت:"چرا ايران مي خواهد با حزب الله و جنبش جهاد اسلامي و حماس وتمام گروههاي تروريست(به زعم وي)، همكاري كند و تلاش دارد كه به سلاح هسته اي دست يابد در صورتي كه براي اين كشور دشمن جدي وجود ندارد".

وي با اظهارات فريبكارانه خود براي منحرف كردن افكار عمومي جهان ازسلاحهاي هسته اي رژيم اسرائيل، از ايران خواست تا با سازمان ملل متحد و جامعه بين المللي در مورد برنامه هاي هسته اي خود همكاري كند.

رئيس رژيم اسرائيل گفت :"جهان بر ضد ايران نيست، من در ايران به دنيا آمدم و فرهنگ و تاريخ ايراني را بسيار دوست دارم. خانوده ام در سال 2500 در ايران زندگي مي كردند."

ادعاها و اظهارات فريبكارانه كاتساف كه در گفتگو با شبكه خبري الجزيره قطر مطرح شد، در حالي است كه تل آويو معاهده منع گسترش سلاحهاي هسته اي را امضا نكرده است و هم اكنون بيش از 200 كلاهك هسته اي در اختيار دارد و همچنان در سايه حمايتهاي غرب و سياستهاي دوگانه آمريكا به توسعه اين زرادخانه ادامه مي دهد.