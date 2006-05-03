۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۰:۲۵

معاون اول رئيس جمهوري تصريح كرد:

دستورالعمل تامين اعتبار رفع حوايج ضروري كاركنان بازنشسته بايد ظرف يك‌ماه تدوين شود

با ابلاغ معاون اول رئيس جمهوري، بانك مركزي، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح به صورت مشترك موظف شدند كه دستورالعمل مربوط به تامين اعتبار رفع حوايج ضروري كاركنان بازنشسته كشوري و لشگري ظرف يك ماه تهيه و تدوين كنند.

به گزارش خبرنگار اقتصادي"مهر"، هيئت‌وزيران در جلسه مورخ16/1/1385 بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:

مبلغ يكصد و هشتاد ميليارد (180،000،000،000) ريال تسهيلات در اجراي جزء (12) تبصره (2) قانون بودجه سال 1385 كل كشور، به منظور رفع حوايج ضروري كاركنان بازنشسته كشوري و لشگري به نسبت (3) و (2) اختصاص مي‌يابد. پنجاه درصد (50%) از مبلغ يادشده توسط سازمان‌هاي بازنشستگي كشوري و تامين اجتماعي نيروهاي مسلح و پنجاه درصد (50%) بقيه با استفاده از تسهيلات بانكي تامين مي‌شود. 

دسـتورالعمل اجرايي نحـوه اعطاي تسـهيلات موضوع اين تصويب‌نامه به صورت مشترك توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ظرف يك ماه پس از ابلاغ اين تصويب‌نامه تهيه و ابلاغ خواهد شد.

