تشكيل كارگروه 5 نفره براي ساماندهي توليد و توزيع چاي

به گزارش خبرنگار اقتصادي"مهر"، هيئت وزيران در جلسه مورخ 3/2/1385 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:

1ـ به منظور نوسازي باغات چاي و تقويت بازار داخلي و ساماندهي توليد و توزيع چاي، كارگروهي مركب از وزير جهادكشاورزي (رئيس) ، وزير بازرگاني، وزير صنايع و معادن، رئيس سازمان مديريـت و برنامه‌ريزي كشور و رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تشكيل مي‌گردد.

2ـ اختيارات هيئت وزيران درخصوص موضوع يادشده به وزيران عضو كارگروه يادشده تفويض مي‌گردد.

3ـ ملاك تصميم‌گيري درخصوص موضوع مزبور موافقت اكثريت وزيران عضو كارگروه يادشده است و مصوبات آن در صورت تأييد رئيس جمهوري با رعايت ماده (19) آيين نامه داخلي هيئت‌دولت قابل صدور است.