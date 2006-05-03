فلسفه عملي در جهان اسلام مورد غفلت قرار گرفته است

دكتر غلامحسين ابراهيمي ديناني، استاد فلسفه دانشگاه تهران، در گفتگو با خبرنگار مهر حكمت عملي در فلسفه اسلامي را مهمترين نكته در مباحث فلسفي دانست كه مورد غفلت واقع شده است. اگر چه در ميان ساير حكماي اسلامي نيز به حكمت عملي توجه چنداني نشده است.

دكتر ديناني عقل عملي و نظري را از ويژگي هاي انسان دانست و گفت : به نظر من ملاصدرا كسي است كه به نظر بسيار اهميت داده و عمل در نظر او جنبه سلبي دارد.

استاد فلسفه دانشگاه تهران درباره مسؤل و مطلوب گفت : هر دو ناظر به عمل هستند و مطلوب ناظر به نظر است. اما اساس فلسفه ملاصدرا بر سلوك است و آن هم سلوك نظري.

دكتر ابراهيمي ديناني ملاصدرا را سالك عقل توصيف كرد و اظهار داشت : عبارتها و اعمال ملاصدرا ناظر به سلوك عقلي است كه او را به حكمت عملي سوق مي دهد. ملاصدرا سالك طريقت عقلاني است. به نظر من ملاصدرا تنها فيلسوفي است كه به عقل وفادار است.

وي در ادامه اظهار داشت : متأسفانه محقق و پژوهشگر زبده نداريم. اما بيش از اندازه خطيب داريم. عده اي تصور مي كنند با خواندن آثار فلسفي مي توانند كار فلسفي كنند.

وي با تأكيد بر اين مطلب كه كار تحقيقي جدي كم است، گفت : كتاب زياد چاپ مي شود اما تحقيق جدي صورت نمي گيرد.

دكتر ديناني افزود : كسي با خواندن اسفار نمي تواند به تبيين فلسفه اسلامي بپردازد. كسي مي تواند فلسفه اسلامي را تبيين كند كه به مباني فلسفه اسلامي واقف باشد و كم و بيش نيز با مباني فلسفي جهان آشنايي داشته باشد و نزد استاد قابلي فسلفه اسلامي تعليم ديده باشد.

استاد فلسفه دانشگاه تهران در پايان آفت جامعه علمي را نگارش كتابهاي بدون تحقيق و تفكر دانست.