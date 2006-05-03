دستور اختصاص 500 ميليون دلاري براي نوسازي و بهسازي ناوگان هوايي و ريلي صادر شد

به گزارش خبرنگار اقتصادي"مهر"، هيئت وزيران در جلسه مورخ 16/1/1385 بنا به پيشنهاد وزارت راه و ترابري و به استناد بند (7) تبصره (2) قانون بودجه سال 1385 كل كشور تصويب نمود:
1ـ مبلغ پانصد ميليون دلار از محل حساب ذخيره ارزي به بانك ملي ايران اختصاص مييابد تا به صورت وجوه اداره شده در اختيار وزارت راه و ترابري قرارگيرد. وزارت مذكور دويست و پنجاه ميليون دلار از مبلغ يادشده را در اختيار شركت راهآهن جمهوري اسلامي ايران و دويست و پنجاه ميليون دلار را در اختيار شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران براي بازسازي و نوسازي ريل و تجهيزات ريلي و ناوگان ريلي و هوايي دولتي قرار خواهد داد.
تبصره ـ شركتهاي مذكور موظفند وجوه واريز شده را براساس آييننامه معاملات و بودجه سالانه مصوب مجامع عمومي خود و در چهارچوب موافقتنامه مبادله شده با سازمان مديريت و برنامهريزي كشور هزينه نمايند.
2ـ مبالغ منظور شده از محل اين تصويبنامه به عنوان تسهيلات ارزي با نرخ سود 2% و دوره تنفس 4 ساله و بازپرداخت حداكثر 10 ساله پرداخت ميگردد.
3ـ تسهيلات ارايه شده كلاً از محل منابع داخلي شركتهاي دولتي مذكور بازپرداخت ميشود و بانكهاي عامل موظفند صرفاً در مقابل ارايه تضمين كتبي بازپرداخت اقساط توسط هيئت مديره شركتهاي مورد اشاره اقدام به پرداخت وجوه نمايند.
