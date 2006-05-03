  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۰:۳۸

از سوي معاون اول رئيس جمهوري

دستور اختصاص 500 ميليون دلاري براي نوسازي و بهسازي ناوگان هوايي و ريلي صادر شد

دستور اختصاص 500 ميليون دلاري براي نوسازي و بهسازي ناوگان هوايي و ريلي صادر شد

معاون اول رئيس جمهوري دستور اختصاص 500 ميليون دلاري از حساب ذخيره ارزي براي نوسازي و بهسازي ناوگان حمل و نقل ريلي و هوايي را صادر كرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي"مهر"، هيئت وزيران در جلسه مورخ 16/1/1385 بنا به پيشنهاد وزارت راه و ترابري و به استناد بند (7) تبصره (2) قانون بودجه سال 1385 كل كشور تصويب نمود:

1ـ مبلغ پانصد ميليون دلار از محل حساب ذخيره ارزي به بانك ملي ايران اختصاص مي‌يابد تا به صورت وجوه اداره شده در اختيار وزارت راه و ترابري قرارگيرد. وزارت مذكور دويست و پنجاه ميليون دلار از مبلغ يادشده را در اختيار شركت راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران و دويست و پنجاه ميليون دلار را در اختيار شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران براي بازسازي و نوسازي ريل و تجهيزات ريلي و ناوگان ريلي و هوايي دولتي قرار خواهد داد.

تبصره ـ شركتهاي مذكور موظفند وجوه واريز شده را براساس آيين‌نامه معاملات و بودجه سالانه مصوب مجامع عمومي خود و در چهارچوب موافقتنامه مبادله شده با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور هزينه نمايند.

2ـ مبالغ منظور شده از محل اين تصويب‌نامه به عنوان تسهيلات ارزي با نرخ سود 2% و دوره تنفس 4 ساله و بازپرداخت حداكثر 10 ساله پرداخت مي‌گردد.

3ـ تسهيلات ارايه شده كلاً از محل منابع داخلي شركتهاي دولتي مذكور بازپرداخت مي‌شود و بانكهاي عامل موظفند صرفاً در مقابل ارايه تضمين كتبي بازپرداخت اقساط توسط هيئت مديره شركتهاي مورد اشاره اقدام به پرداخت وجوه نمايند.

کد مطلب 320702

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها