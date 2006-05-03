مركز معاينه فني خودرو بيهقي جمعه ها فعال است

به گزارش خبرگزاري مهر ، محمد رضا اميري صفت گفت: از روز جمعه 15 ارديبهشت ماه شهروندان تهراني مي توانند علاوه بر روزهاي شنبه الي پنجشنبه در روزهاي جمعه هر هفته از ساعت 9 صبح الي 15 جهت انجام معاينه فني خودرو به مركز مكانيزه معاينه فني بيهقي در ميدان آرژانتين پارك سوار بيهقي مراجعه كنند.

وي هدف از اين طرح را پاسخي به درخواستهاي مكرر شهروندان و همچنين رفاه حال آن دسته از اشخاصي كه در روزهاي كاري هفته فرصت مراجعه به اين مركز را ندارند عنوان كرد و افزو : اين طرح شامل چند مرحله بوده كه در مراحل بعدي مراكز ديگر نيز روزهاي جمعه فعال خواهند شد .

اميري صفت در ادامه شماره تلفن هاي 4 - 44824471 را جهت كسب اطلاعات بيشتر در اين زمينه اعلام كرد.