براي توسعه چاره اي جز توجه جدي به جوانان و مقوله سلامتي نداريم

به گزارش خبرنگار " مهر" از اردبيل، اين استخرسرپوشيده در زميني به مساحت يك هزار و500 مترمربع وبا هزينه 100ميليون تومان افتتاح شد.

رئيس سازمان تربيت بدني كشور درمراسم افتتاح اين طرح گفت: طرحهاي نيمه تمام امروز بعد گذشت سالهاي متمادي بعنوان خار چشم مردم تبديل شده وما قصد داريم همه آن طرحها را تا پايان امسال به مرحله بهره ‌برداري برسانيم.

‌علي‌آبادي افزود: علاوه بر تكميل و افتتاح استاديوم 20و 6هزارنفري اردبيل تا پايان امسال ما دراستان اردبيل عمليات اجرائي 30 پروژه ورزشي ديگر را آغاز مي‌كنيم و ما سعي داريم بيشتر تمركز خود را روي مناطق محروم وكمتر توسعه يافته قراردهيم.

وي با اشاره به توان بالاي ورزشكاران استان اردبيل اظهارداشت: اگر امروزما به وجود رضازاده، دايي، اشكاني وقانع افتخار مي‌كنيم، بدليل توجه به جوانان و باوركردن آنهاست وما در راه توسعه چاره ‌اي جزء توجه جدي به جوانان ومقوله سلامتي نداريم.

علي آبادي اقيانوس ورزش استان را آرام تلقي وتصريح كرد: اقيانوس ورزشي استان اردبيل درحال حاضر آرام است، ولي امان از روزي كه به غرش دربيايد و ازدل خود گوهرهايي چون دايي و رضازاده را پس بدهد.