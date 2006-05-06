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۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۲:۱۰

احمد توكلي در گفتگو با مهر اعلام كرد :

دلايل حذف فوريت تاسيس صندوق مهر رضا (ع) در مجلس/ مجلس نمي تواند بر همه لوايح دولت مهر تائيد بزند

دلايل حذف فوريت تاسيس صندوق مهر رضا (ع) در مجلس/ مجلس نمي تواند بر همه لوايح دولت مهر تائيد بزند

رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي گفت : صندوق مهر رضا فوريت نداشت و به‌دليل پيچيدگي و مشخص نبودن منابع مالي آن بهتر بود در كميسيون مربوطه مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گيرد تا دولت عدالتخواه در رسيدن به اهداف عدالت محور خود با مشكل مواجه نشود .

احمد توكلي  در گفتگو با خبرنگار اقتصادي "مهر" در مشهد افزود : با توجه به برخي نكات مبهم در تامين اعتبارات صندوق مهر رضا (ع) مجلس شوراي اسلامي تصميم گرفت اين لايحه 2 بار در كميسيون تخصصي و 2 مرتبه در صحن علني مجلس به شور گذاشته شود .

وي اظهار داشت : طرحي فوريت دارد كه عدم رسيدگي فوري به آن موجب ضرر و زيان شود كه اين مسئله شامل صندوق مهر رضا (ع) نمي شد .

عضو هيئت رئيسه فراكسيون اصولگرايان تصريح كرد : البته هرگز نبايد فراموش كرد كه كانون تصميم گيري مجلس شوراي اسلامي به اين نكته تاكيد مي كرد كه مجلس در راس همه امور است و لذا دولت همواره بايد نظر نمايندگان ملت را جلب كند .

وي خاطر نشان كرد : مجلس اصولگرا در تعامل با دولت عدالتخواه عمل مي كند و طبق قانون اساسي ، نظام ايران مردمسالاري ديني است و بررسي موشكافانه لوايح دولت از وظايف مجلس شوراي اسلامي است .

احمد توكلي تصريح كرد : درهيچ جاي دنيا مجلس و دولت از يك طيف نيست، زيرا زمان برگزاري انتخابات مجريه و مقننه متفاوت است ، مجلس نمي تواند بر همه لوايح دولت مهر تائيد بزند .

کد مطلب 320713

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