به گزارش خبرگزاري "مهر"، لن هولت نگارش فيلمنامه اين اثر را بر عهده دارد و شنيده ها حاكي از اين است كه وقايع فيلم 25 سال پس از رويدادهاي كتاب شكل مي گيرد. تمامي قهرمان هاي بر جاي مانده همچون جاناتان و مينا هاركر و پرفسور ون هلسينگ در اين فيلم در كنار بازرس گاتفورد ظاهر مي شوند. اين شخصيت برگرفته از دست نوشته هاي نخست نويسنده است و نحوه ملاقات دوباره وي را با كنت خون آشام روايت مي كند.

فرانسيس فورد كاپولا در سال 1992 فيلم "دراكولا" را روانه سالن هاي سينما كرد. اين اثر كه از حضور گري الدمن، وينونا رايدر و آنتوني هاپكينز در نقش هاي محوري سود مي جست شرح حال يك وكيل جوان را روايت مي كند كه به روستايي دورافتاده در اروپا سفر مي كند. او در اين سفر توسط خون آشامي به نام دراكولا به دام مي افتد و زنداني مي شود.