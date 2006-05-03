اعتبار ساماندهي كودكان خياباني و زنان پناه جو تعيين شد

به گزارش خبرگزاري مهر ، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اعلام كرد ، سازمان تامين اجتماعي براساس بند " د " تبصره 15 قانون بودجه اجازه دارد، مبلغ 500 ميليارد ريال از محل درآمد و ذخاير خود به كارگران و مستمري ‌‏بگيران و شركت‌‏هاي تعاوني مسكن كارگران مشمول و متقاضيان ايجاد مراكز توانبخشي، مهد كودك و شبانه‌‏ روزي بخش كارگري، بيمارستان‌‏هاي آموزشي و مراكز بهداشتي- درماني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و بيمارستان آموزشي دانشگاه‌‏هاي غيردولتي پرداخت كند.

اين مبلغ براي ارائه تسهيلات ارزان قيمت ساخت و خريد مسكن، وديعه مسكن، ازدواج دانشجويي و جوانان و هزينه مربوط به خدمات مشاوره ‌‏اي در زمينه بهداشت رواني، فرد و اجتماعي در نظر گرفته شده است كه بايد به تصويب شوراي عالي سازمان تامين اجتماعي نيز برسد.

در بخشي ديگر از اين تبصره و به منظور كمك به پيشگيري از بروز و تشديد آسيب‌‏هاي اجتماعي و ساماندهي آسيب ‌‏ديدگان اجتماعي به ويژه كودكاني خياباني و بي‌‏ سرپرست، دختران و زنان پناهجو 60 ميليارد ريال در نظر گرفته شده است كه با نظارت وزارت كشور در اختيار سازمان بهزيستي قرار مي ‌‏گيرد.

براساس اين گزارش ، مبلغ 200 ميليارد ريال در راستاي سياست توانمندسازي و كاهش فقر افراد نيازمند به تناسب جمعيت مستمري‌‏ بگير در اختيار كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور قرار مي‌‏گيرد، اين مبلغ بايد پس از پيشنهاد وزارت رفاه و تأمين اجتماعي به تصويب شوراي اقتصاد برسد.

در تبصره 15 به منظور پايداري و گسترش فرصت‌‏هاي شغلي ايجاد شده، دولت مكلف شده است مددجويان تحت پوشش اشتغال و خودكفايي كميته امداد امام خميني (ره) را تحت پوشش كامل بيمه تأمين اجتماعي قرار دهد ،همچنين مبلغ 135 ميليارد و 300 ميليون ريال به عنوان سهم كارفرما و بيمه شده براي پوشش 41 هزار نفر به كميته امداد امام خميني (ره) اختصاص مي‌‏يابد.

