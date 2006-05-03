اعتبار ساماندهي كودكان خياباني و زنان پناه جو تعيين شد

به گزارش خبرگزاري مهر ، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اعلام كرد ، سازمان تامين اجتماعي براساس بند " د " تبصره 15 قانون بودجه اجازه دارد، مبلغ 500 ميليارد ريال از محل درآمد و ذخاير خود به كارگران و مستمري بگيران و شركتهاي تعاوني مسكن كارگران مشمول و متقاضيان ايجاد مراكز توانبخشي، مهد كودك و شبانه روزي بخش كارگري، بيمارستانهاي آموزشي و مراكز بهداشتي- درماني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و بيمارستان آموزشي دانشگاههاي غيردولتي پرداخت كند.
اين مبلغ براي ارائه تسهيلات ارزان قيمت ساخت و خريد مسكن، وديعه مسكن، ازدواج دانشجويي و جوانان و هزينه مربوط به خدمات مشاوره اي در زمينه بهداشت رواني، فرد و اجتماعي در نظر گرفته شده است كه بايد به تصويب شوراي عالي سازمان تامين اجتماعي نيز برسد.
در بخشي ديگر از اين تبصره و به منظور كمك به پيشگيري از بروز و تشديد آسيبهاي اجتماعي و ساماندهي آسيب ديدگان اجتماعي به ويژه كودكاني خياباني و بي سرپرست، دختران و زنان پناهجو 60 ميليارد ريال در نظر گرفته شده است كه با نظارت وزارت كشور در اختيار سازمان بهزيستي قرار مي گيرد.
براساس اين گزارش ، مبلغ 200 ميليارد ريال در راستاي سياست توانمندسازي و كاهش فقر افراد نيازمند به تناسب جمعيت مستمري بگير در اختيار كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور قرار ميگيرد، اين مبلغ بايد پس از پيشنهاد وزارت رفاه و تأمين اجتماعي به تصويب شوراي اقتصاد برسد.
در تبصره 15 به منظور پايداري و گسترش فرصتهاي شغلي ايجاد شده، دولت مكلف شده است مددجويان تحت پوشش اشتغال و خودكفايي كميته امداد امام خميني (ره) را تحت پوشش كامل بيمه تأمين اجتماعي قرار دهد ،همچنين مبلغ 135 ميليارد و 300 ميليون ريال به عنوان سهم كارفرما و بيمه شده براي پوشش 41 هزار نفر به كميته امداد امام خميني (ره) اختصاص مييابد.
نظر شما