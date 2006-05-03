۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۵:۴۱

/ در تهران /

همايش بزرگداشت روز جهاني ماما فردا برگزار مي شود

همزمان با روز جهاني ماما و با هدف تجليل از خدمات ارزشمند ماماهاي كشور ، همايش بزرگداشت روز ماما فردا در تالار اجتماعات مركز قلب تهران برگزار مي شود.

به گزا رش خبرگزاري مهر ، سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران اعلام كرد: در اين همايش از خدمات شبانه روزي "ماما ها" قدرداني و اعضاي پيشكسوت مامايي كشور معرفي و مورد تجليل قرار خواهند گرفت.

در اين مراسم كه با حضور مسئولين بخش بهداشت و درمان كشور، مسئولين سازمان نظام پزشكي و ماماهاي شهرستاني مخلف برگزار مي گردد، مشكلات و مسائل مختلف امور حرفه اي جامعه مامايي كشور نيز مورد بحث و بررسي قرار خواهد گرفت.

مشكلات قرار داد ماما ها با سازمان هاي بيمه گر، مشكلات اشتغال فارغ التحصيلان مامايي، مسائل ارائه خدمت و حل مشكلات جامعه مامايي كشور و برنامه هاي جديد نظام پزشكي براي ماماها از ديگر مواري است در اين همايش مورد بحث و بررسي قرار خواهد گرفت.

