فتوحات اسلامي از مهمترين وقايع تاريخي اسلام هستند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از تشرين، دكتر محمد نزار عقيل رئيس دانشگاه حلب در اين نشست تصريح كرد: شهر حلب از دوره هاي بسيار گذشته مركز اشاعه اسلام و مبادي و موازين اين دين بوده است و در عصرهاي مختلف تاريخي چون حمدانيها و با وجود حملات پي در پي و حضور 30 تمدن تاريخ 12 هزار ساله خود را كه دنبال مي كند.

دكتر نزار گفت: فتوحات اسلامي در شام از مهمترين حوادث تاريخي به شمار مي رود كه به ايجاد نهضت تاريخي، ايجاد تمدن، اشاعه اسلام، موازين آن، اشاعه مساوات و عدل و آزادي، فعاليتهاي فكري و ايجاد مكاتب فلسفي و علمي منجر شده است .

شركت كنندگان در اين همايش به بررسي سرزمين شام، اديان شام قبل از فتوحات اسلامي، قبايل عرب مسيحي در شام، محتواي نامه رسول خدا (ص) به هرقل، عصر پيامبر (ص) و تأثير آن در تفكرات انساني و فتح شام اشاره كردند.

نشست بين المللي" شام در عصر پيامبر(ص) و خلفاي راشدين" از ديروز 12 ارديبهشت در دانشگاه حلب سوريه آغاز شده است و تا سه روز ادامه دارد، محققان و پژوهشگراني از كشورهاي مصر، بحرين، عراق، عمان، سوريه، فلسطين، لبنان و تركيه در آن شركت كرده اند .