اختصاص 18 ميليارد تومان تسهيلات خاص به بازنشستگان كشوري و لشگري

به گزارش خبرگزاري مهر ، دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت اعلام كرد: مبلغ 180 ميليارد ريال تسهيلات در اجراي جزء (12) تبصره (2) قانون بودجه سال 1385 كل كشور، به منظور رفع حوايج ضروري كاركنان بازنشسته كشوري و لشگري به نسبت (3) و (2) اختصاص مي ‌يابد.

50 درصد از مبلغ يادشده توسط سازمانهاي بازنشستگي كشوري و تامين اجتماعي نيروهاي مسلح و پنجاه درصد (50%) بقيه با استفاده از تسهيلات بانكي تامين مي ‌شود.

دسـتورالعمل اجرايي نحـوه اعطاي تسـهيلات موضوع اين تصويب ‌نامه به صورت مشترك توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ظرف يك ماه پس از ابلاغ اين تصويب‌ نامه تهيه و ابلاغ خواهد شد.

اين مصوبه با شماره11363/ت34815هـ به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ، بانك مركزي و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ابلاغ شده است.