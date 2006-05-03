جزئيات راهنماي انتخاب رشته - محل پذيرش دستيار رشته هاي تخصصي باليني پزشكي اعلام شد / جزئيات سومين دوره پزشكي ورزشي اعلام شد

دكتر "بهرام عين اللهي" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي مهر، افزود: به منظور آگاهي شركت كنندگان در اين دو آزمون براي هر يك از شركت كنندگاني كه موفق به كسب نمره حداقل 150 از 600 شده اند، كارنامه حاوي نمره كل آزمون و رتبه داوطلب در سهميه مربوط صادر شده است.

وي افزود: در صورتي كه در هر مرحله اعم از قبل يا بعد از پذيرش مشخص شود كه متقاضي واجد شرايط استفاده از سهميه يا ساير امتيازات مورد تقاضا نباشد با نامبرده طبق مقررات عمل خواهد شد و عواقب آن بر عهده دبيرخانه نيست.

دبير شوراي آموزش پزشكي و تخصصي در خصوص اطلاعات كارنامه آزمون پذيرش دستيار رشته هاي تخصصي باليني پزشكي تصريح كرد: اين اطلاعات شامل مشخصات فردي داوطلب و نمره وي و سهميه ثبت نامي و رتبه با توجه به سهميه است.مسئوليت صحت اطلاعات با شخص داوطلب خواهد بود.

وي ياد آور شد: به همراه كارنامه به هر يك از داوطلبان پذيرش، يك فرم انتخاب رشته - محل داده مي شود كه داوطلبان مي توانند بر اساس ضوابط و همچنين با توجه به مندرجات دفترچه شماره 1 راهنماي آزمون مذكور و نيز مندرجات اين دفترچه راهنما، حداكثر تا 100 كد رشته - محل مجاز را بر اساس جداول مربوطه انتخاب نمايند.

عين اللهي خاطرنشان كرد: متقاضيان سهميه مناطق محروم مجاز هستند در فرم انتخاب رشته - محل خود علاوه بر انتخاب رشته هاي مورد نياز استان انتخابي خود با توجه به جدول شماره 1 اين دفترچه راهنما، طبق جدول شماره 2 (ضميمه اين دفترچه) كد ديگر رشته هاي مورد نظر خود را در فرم انتخاب رشته - محل (بدون در نظر گرفتن محدوديت رشته هاي مورد نياز استان مورد تقاضا) در قالب سهميه آزاد به ترتيب اولويت، درج كنند. انتخاب رشته - محل در واقع انتخاب دانشگاه محل آموزش است.

وي در خصوص نقل و انتقال متذكر شد: انتقال از يك دانشگاه به دانشگاه ديگر صرفا طبق ضوابط مربوطه، مندرج در راهنماي آزمون سي و سومين دوره پذيرش دستيار رشته هاي تخصصي باليني پزشكي سال تحصيلي 86-1385 مجاز بوده و خارج از آن مقررات هرگونه انتقال ممنوع است. ظرفيت هاي تخصيص يافته جهت پذيرش دستيار در جدول شماره 1 اين دفترچه راهنما اعلام شده و لازم است داوطلبان جهت انتخاب رشته - محل فقط جدول مندرج در اين راهنما را استفاده كنند.

دبير شوراي آموزش پزشكي و تخصصي گفت: احتساب حد نصاب هاي پذيرش در سهميه مناطق محروم صرفا جهت رشته هاي مورد تقاضاي استان محروم انتخابي قابل اجرا بوده و پذيرش در ديگر رشته ها بدون در نظر گرفتن حد نصاب هاي سهميه مذكور انجام مي پذيرد.داوطلبان استفاده از سهميه خانم ها نيز مي توانند علاوه بر رشته هايي كه سهميه خانم ها جهت آن مورد احتساب قرار مي گيرد نسبت به انتخاب ديگر رشته هاي مورد علاقه خود با توجه به جداول شماره 1 و 2 اين دفترچه اقدام كنند.

وي در مورد رشته هايي كه از جمله مزاياي سهميه خانم ها است گفت: مزاياي سهميه خانم ها صرفا جهت رشته هاي تخصصي جراحي استخوان و مفاصل، جراحي كليه و مجاري اداري تناسلي، جراحي مغز و اعصاب، چشم پزشكي، روانپزشكي، گوش و گلو و بيني و جراحي سرو گردن، بيماري هاي داخلي، بيماري هاي قلب و عروق، جراحي عمومي و راديولوژي با در نظر گرفتن درصدهاي مربوطه مورد احتساب قرار خواهد گرفت.

عين اللهي در خصوص قوانين مربوط به انتخاب رشته افرادي كه در حال انجام خدمت نظام وظيفه هستند نيز گفت: كليه داوطلبان سي و سومين دوره آزمون پذيرش دستيار تخصصي و سومين دوره كارشناسي ارشد پزشكي ورزشي كه در حال انجام خدمت نظام وظيفه خود در مناطق با ضريب محروميت چهار پنجم و يا محرومتر، به عنوان پيام آور بهداشت هستند بايد توجه كنند كه با توجه به عدم وصول جوابيه استعلام از ستاد مشترك كل نيروهاي مسلح، آن دسته از داوطلبان كه موفق نشوند خدمت نظام وظيفه خود را تا تاريخ 31 شهريورماه سال جاري به پايان برسانند، مشمول استفاده از مفاد قسمت ج مندرجات كميسيون مواد 2 و 3 آئين نامه اجرايي قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان مورخ 14 آذر ماه سال 84 شناخته نشده و مجاز به انتخاب رشته - محل نيستند. اين افراد بايد از انتخاب رشته - محل خودداري كنند و تبعات ناشي از انتخاب رشته - محل اين گروه از داوطلبان بر عهده فرد داوطلب است.

وي تأكيد كرد: كليه داوطلبان بايد فرم انتخاب رشته - محل تكميل شده خود را حداكثر تا ساعت 16 (چهار بعدازظهر) روز سه شنبه 19 ارديبهشت ماه جاري به حوزه مربوط كه فرم انتخاب رشته - محل را از آنجا دريافت كرده اند، تحويل و پشت كارنامه خود را ممهور به مهر دانشگاه علوم پزشكي ذيربط كنند.

دبير شوراي آموزش پزشكي و تخصصي خاطرنشان كرد: داوطلبان غير كادر ثابت سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ، مجاز به انتخاب كد رشته هاي مربوط به دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله (عج) نبوده و داوطلبان مشمول استفاده از سهميه مازاد 5/2درصد نيروهاي مسلح در هنگام انتخاب رشته - محل علاوه بر جداول شماره 1 و 2 اين دفترچه به جدول شماره 7 دفترچه راهنماي آزمون پذيرش دستيار اين دوره توجه كنند.

وي اضافه كرد: در صورت عدم انتخاب رشته - محل هاي مندرج در جدول مذكور در فرم انتخاب رشته - محل ( در بين 100 رشته - محل ) جهت مرحله پذيرش سهميه 5/2 درصد مازاد كه صرفا جهت رشته هاي اعلامي صورت خواهد پذيرفت، داوطلب مذكور در رقابت ميان متقاضيان بورسيه شركت نخواهد داشت. البته ظرفيت پذيرش دانشگاههاي علوم پزشكي كشور نيز درج شده است.

عين اللهي ياد آور شذد: رشته هايي كه ظرفيت پذيرش آن 2 نفر است، در صورت داشتن شرايط لازم و به شرط كسب حد نصاب نمره، 1 نفر رزمنده ، مازاد برظرفيت پذيرفته مي شود.

وي تأكيد كرد: درخواست تغيير، كاهش يا افزايش در كد رشته - محل هاي انتخابي و يا ابطال فرم انتخاب رشته - محل بعد از تحويل فرم انتخاب رشته - محل امكان پذير نيست و پس از مهلت مقرر فرم انتخاب رشته - محل از داوطلب پذيرفته شده نخواهد شد. همچنين ارسال فرم انتخاب رشته - محل از طريق پست به هيچ عنوان پذيرفته نشده و به مواردي كه از طريق پست ارسال شود ترتيب اثر داده نخواهد شد.

دبير شوراي آموزش پزشكي و تخصصي ياد آور شد: اعتراضات واصله به سئوالات توسط مسئولين ذيصلاح بررسي و نتيجه آن در تصحيح اوراق امتحاني اعمال شده و نتايجي كه در كارنامه داوطلب درج شده است حاصل اعمال آخرين اصلاحات و تغييرات در كليد است. در صورت انتخاب رشته - محل غير مجاز انتخاب مربوطه به همراه اولويت آن حذف شده و هيچگونه اعتراضي پذيرفته نيست.

وي تصريح كرد: مطابق مصوبات شوراي آموزش پزشكي و تخصصي چنانچه هر يك از داوطلبين سي و سومين دوره آزمون پذيرش دستيار در يكي از رشته هاي تخصصي پذيرفته شوند ولي مبادرت به ثبت نام نكنند و يا پس از ثبت نام به هر نحوه انصراف حاصل كنند، مجاز به شركت در آزمون دوره بعد نخواهند بود. لذا در انتخاب رشته و محل بايد دقت كنند.

عين اللهي اضافه كرد: كساني كه در پذيرش مرحله اول پذيرفته نشده باشند چنانچه تمايل ندارند كه در مرحله جايگزين پذيرش شركت كنند بايد حداكثر تا تاريخ 31 مردادماه سال جاري به دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصي مراجعه و كتبا انصراف خود را از پذيرش در مرحله جايگزين اعلام كنند. در غير اين صورت در پذيرش مرحله جايگزين در نظر گرفته شده و در صورت قبولي و عدم ثبت نام مشمول مفاد بند فوق (الف) خواهند شد.

وي درباره درخواست بازبيني پاسخنامه، رتبه بندي كارنامه ، سهميه اعلامي داوطلبان گفت: اين افراد مي توانند با تكميل كردن فرم "درخواست بازبيني" ضميمه راهنما و تحويل آن به دانشگاه محل ثبت نام (دانشگاه محل ارائه فرم انتخاب رشته - محل) درخواست خود را ارائه كرده و با توجه به اينكه فرمهاي واصل شده به اين دبيرخانه از طريق غير از دانشگاه هاي مذكور قابل اعتماد نيست از مراجعه حضوري و يا نمابر كردن فرم هاي "درخواست بازبيني" خودداري كنند.

دبير شوراي آموزش پزشكي و تخصصي اظهار داشت: داوطلباني كه موفق به اخذ كارنامه خود در موعد مقرر نشده اند، مي توانند با مراجعه به دانشگاه محل ثبت نام فقط كارنامه خود را بدون فرم انتخاب رشته - محل دريافت كنند.