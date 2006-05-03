تلاش ماماها منجر به كاهش آمار مرگ و مير مادران و نوزادان شده است

به گزارش خبرگزاري مهر ، رئيس سازمان نظام پزشكي كشور در پيامي به مناسبت 15 ارديبهشت ، روز جهاني ماما ، گفت: بهانه اي براي بزرگداشت ياد و مساعي خداپسندانه جامعه تلاشگر و مهرباني است كه به عنوان يكي از اعضاي اصلي خانواده پزشكي كشور، مورد اعتماد و اميد خانواده ها واقع شده،دانش توام با ايثار، مهارت و معنويت آنان نويد بخش حيات و نشاط براي مادران و سلامت و اطمينان براي آيندگان است، قشر فهيم، فرهيخته و فداكاري كه به عنوان حلقه مهم ارتباط ميان خانواده و اعضاي تيم پزشكي از جايگاهي بس رفيع در سامانه بهداشت و درمان كشور برخوردارند.

در ادامه پيام دكتر شهاب الدين صدر آمده است: بدون ترديد، توجه به سخت كوشي توام با مسئوليت شناسي اين عزيزان الگويي براي همه كساني است كه به خدمت بي منت و صادقانه به مردم مي انديشند و آن را لازمه تحصيل رضايت خدا مي دانند.

وي آورده است: مهمترين نتيجه تلاش خستگي ناپذير ماماها را مي توان در كاهش چشمگير آمار مرگ و مير مادران و نوزادان جستجو نمود. موفقيت بزرگي كه از ديد مجامع بين المللي خاصه نماينده صندوق جمعيت ملل متحد در كشورمان نيز پنهان نمانده و نقش چشمگير ايشان در تحقق اين مهم مورد اشاره و تاكيد مكرر واقع شده است.

در بخش ديگري از پيام رئيس سازمان نظام پزشكي كشور آمده است: در صدر همه اين مشكلات مي توان به فقدان فرصت اشتغال براي شمار كثيري از فارغ التحصيلان اين رشته و نيز عدم امنيت شغلي براي شاغلين در اين حرفه اشاره نمود مشكل مهمي كه نتيجه عدم هماهنگي و توازن ميان پذيرش دانشجويان در اين رشته با نياز كشور مي باشد.

وي ، مشكلات مربوط به عقد قرارداد با سازمان هاي بيمه گر و عدم پذيرش خدمات مامايي توسط آنان را از ديگر دغدغه هاي قشر شريف ماما دانست و اذعان داشت: در حال حاضر خدمات ماماها به طور كامل مورد پذيرش سازمان هاي بيمه گر نيست و لذا ضروري است خدمات مصوب مامايي در قرارداد با سازمان هاي بيمه گر تسري يابد.