۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۳:۱۳

آخرين تحولات امنيتي عراق؛

كشف 34 جسد مجهول الهويه در بغداد/ وقوع عمليات انتحاري در فلوجه و كشته شدن 4 دانشجو در بغداد

عمليات انتحاري تروريستها در فلوجه و كشف 34 جسد مجهول الهويه كه آثار شكنجه بر روي آنان نمايان بود،از مهمترين تحولات امنيتي عراق تا اين لحظه اعلام شده است.

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبرگزاري فرانسه،منابع امنيتي عراق امروز اعلام كردند: 36 جسد مجهول الهويه كه با شليك گلوله كشته شدند، در مناطق مختلف بغداد و جنوب آن پيدا شدند.

يك منبع وزارت كشور عراق كه خواست نامش فاش نشود،نيز بيان كرد:عصر روزگذشته 20 جسد درمناطق مختلف بغداد يعني منطقه الشعله، الصدر، الزعفرانيه، و جسر ديالي، الرشاد و الدوره كشف شد.

وي افزود: 14 جسد ديگر مجهول الهويه صبح امروز در نزديكي پل المثني در شرق بغداد پيدا شدند.

اين منبع در ادامه گفت: تمام اين جسدها دست بسته بودند و چشم هايشان نيز كورشده بود و بربدنهايشان آثار شكنجه وجود داشت.

ازسوي ديگر نيز منبع مذكور اعلام كرد: 4 دانشجو نيز امروزچهارشنبه به دست افراد مسلح ناشناس در منطقه الدوره در جنوب بغداد كشته شدند.

اين افراد مسلح در پست ايست و بازرسي اتوبوس كوچكي راكه حامل دانشجويان بود، متوقف كردند و پس از پياده كردن 4 تن از آنان و شليك به سوي آنان اقدام به فرار كردند.

همچنين امروزيك منبع دروزارت دفاع عراق اعلام كرد:درپي وقوع حمله انتحاري درفلوجه 5 تن ازغير نظاميان كشته شدند،  همچنين 5 تن ديگر زخمي شدند.

اين منبع كه خواست نامش فاش نشود،گفت : يك فرد با كمربندي از مواد منفجره صبح امروز خود را بين نيروهاي داوطلب پليس منفجر كرد.

دو تن از كشته شده ها از نيروهاي پليس و سه تن ديگر نيروهاي داوطلب بودند.

