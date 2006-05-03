كشف 34 جسد مجهول الهويه در بغداد/ وقوع عمليات انتحاري در فلوجه و كشته شدن 4 دانشجو در بغداد

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبرگزاري فرانسه،منابع امنيتي عراق امروز اعلام كردند: 36 جسد مجهول الهويه كه با شليك گلوله كشته شدند، در مناطق مختلف بغداد و جنوب آن پيدا شدند.

يك منبع وزارت كشور عراق كه خواست نامش فاش نشود،نيز بيان كرد:عصر روزگذشته 20 جسد درمناطق مختلف بغداد يعني منطقه الشعله، الصدر، الزعفرانيه، و جسر ديالي، الرشاد و الدوره كشف شد.

وي افزود: 14 جسد ديگر مجهول الهويه صبح امروز در نزديكي پل المثني در شرق بغداد پيدا شدند.

اين منبع در ادامه گفت: تمام اين جسدها دست بسته بودند و چشم هايشان نيز كورشده بود و بربدنهايشان آثار شكنجه وجود داشت.

ازسوي ديگر نيز منبع مذكور اعلام كرد: 4 دانشجو نيز امروزچهارشنبه به دست افراد مسلح ناشناس در منطقه الدوره در جنوب بغداد كشته شدند.

اين افراد مسلح در پست ايست و بازرسي اتوبوس كوچكي راكه حامل دانشجويان بود، متوقف كردند و پس از پياده كردن 4 تن از آنان و شليك به سوي آنان اقدام به فرار كردند.

همچنين امروزيك منبع دروزارت دفاع عراق اعلام كرد:درپي وقوع حمله انتحاري درفلوجه 5 تن ازغير نظاميان كشته شدند، همچنين 5 تن ديگر زخمي شدند.

اين منبع كه خواست نامش فاش نشود،گفت : يك فرد با كمربندي از مواد منفجره صبح امروز خود را بين نيروهاي داوطلب پليس منفجر كرد.

دو تن از كشته شده ها از نيروهاي پليس و سه تن ديگر نيروهاي داوطلب بودند.