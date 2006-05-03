۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۷:۲۷

/ در استان اردبيل صورت گرفت /

دريافت گواهينامه پايان دوره 207 مددجو از كلاسهاي دارالقرآن

بيش از 207 نفر از مددجويان زندان خلخال طي سال گذشته با شركت در كلاسهاي آموزش قرآن ، گواهينامه پايان دوره دريافت كردند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري مهر در اردبيل ، آزمون پايان دوره كلاسهاي دارالقرآن معاونت فرهنگي تربيتي زندان خلخال به پايان رسيد كه در روخواني 55 نفر مددجو ، تجويد 55 نفرمددجو ، درك مفاهيم 55 نفر مددجو ، روخواني در دسته سربازان 21 نفر درك مفاهيم دسته سربازان 21 نفر موفق به كسب نمره لازم و دريافت گواهينامه شدند.

گواهينامه پايان دوره‌ هاي مذكور طبق تفاهم نامه في مابين از سوي دارالقران حضرت رسول اكرم (ص) شهرستان خلخال صادر و به قبول شدگان اعطاء خواهد شد.

خاطر نشان مي ‌شود: در اين دوره حضور گسترده و گرم مددجويان باعث شور و نشاط مجالس قرآن شده بود.

