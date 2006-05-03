ايران عراق نيست / همراه كردن روسيه و چين كاري دشوار است

به گزارش خبرگزاري مهر روزنامه يو اس اي تودي در تحليلي نوشت: آمريكا ، انگليس، و فرانسه در تلاش هستند تا در صورت امتناع ايران از تعليق برنامه غني سازي خود تحريم هايي را عليه اين كشوراعمال كنند، اما اين تحريم ها از نوع تحريم هايي نيست كه بر عراق پس از حمله به كويت در سال 1990 صورت گرفت.

در ادامه اين تحليل آمده است كه واشنگتن و هم پيمانان آن در تلاش هستند تا حمايت چين و روسيه را در مورد اعمال تحريم عليه ايران جلب كنند. اين كشورها، كه داراي روابط مستحكمي با ايران هستند، در قبال صدور قطعنامه عليه ايران بسيار محتاطانه عمل مي كنند.

" جيمز فيليپس" كارشناس مسائل خاور ميانه در موسسه مطالعاتي هريتج آمريكا در اين باره گفت:" به نظر من همراه كردن چين و روسيه بسيار سخت خواهد بود، مگر آنكه ايران موضع سخت تري را اتخاذ كند."

بر اساس اين گزارش، اما برخلاف عراق كه براي آن تحريم هاي نفتي اعمال شد، در مورد ايران هيگونه صحبتي در اين باره وجود ندارد؛چين يكي از مشتريان بزرگ ايران به خاطر نفت آن است و توقف صادرات نفت ايران، موج عظيمي را در بازارهاي جهان به راه مي اندازد كه مي تواند به بهاي بسيار بالاي نفت منجر شود.

"جان آلترمن" رئيس برنامه خاورميانه در مركز مطالعات استراتژيك و بين الملل آمريكا گفت كه اجماعي مبني بر اينكه ديپلماسي شكست خورده، وجود ندارد.

وي افزود:" يك نگراني واقعي در روسيه و چين در مورد برنامه هسته اي ايران وجود دارد، اما يك اعتقاد محكم وجود ندارد كه ما بايد به طور آرام به طرف تحريم ها پيش رويم."

آلترمن خاطر نشان كرد :" اگر ما خيلي زود به طرف تحريم ها حركت كنيم، ممكن است از هدف خود بسيار دور شويم."

"لي فينستين" عضو شوراي روابط خارجي آمريكا هم گفت :"هر چه شما درباره اعمال تحريم فكر مي كنيد، اما شوراي امنيت نمي خواهد تا براي اعمال تحريم عليه ايران موافقت كند و آن هم به خاطر يك هشدار است كه اگر احمدي نژاد اقدامي را اتخاذ كند ، هيچ گزينه اي براي آنها باقي نمي ماند."