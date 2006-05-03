به گزارش خبرگزاري "مهر"، ليلي رشيدي بازيگر فيلم "مرباي شيرين" در مورد بازي در اين فيلم گفت: "در وهله اول همكاري با خانم برومند برايم حائز اهميت بود. قبلاً هم چند همكاري مشترك با خانم بروند داشتم."

وي افزود: "فيلم "مرباي شيرين" اثري مفرح و مناسب مخاطبان كودك است. من از كار براي كودكان احساس رضايت مي كنم و هر موقع پيشنهادي براي كار در حوزه كودك داشته باشم با كمال ميل آن را مي پذيرم."

اين بازيگر تاكيد كرد: "با توجه به گذشت چند سال از زمان ساخته شدن فيلم، باز هم اين توان در آن هست كه با مخاطبش ارتباط برقرار كند. البته بهتر بود فيلم در همان زمان به نمايش درمي آمد، چون در حال حاضر طرز تفكر و نگرش كودكان نسبت به چند سال پيش تغيير كرده است."

رشيدي افزود: "الان به دليل كمبود نمايش فيلم هاي مناسب كودكان، پدر و مادرها كودكانشان را با خود به ديدن فيلم هاي بزرگسالانه مي برند. اگر شرايط مناسب و گسترده تري براي نمايش فيلم هاي كودك فراهم شود قطعاً اين نوع فيلم ها با استقبال مخاطبان رو به رو مي شوند."

وي در پايان گفت: "در "مرباي شيرين" شاهد يك فضاي واقعي و ملموس و قابل باورهستيم و فيلم واجد تمام ويژگي ها، جذابيت ها و ريزه كارهاي هاي آثار قبلي خانم برومند است."