۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۱:۳۱

منتقدان و نويسندگان سينما به نمايشگاه مطبوعات مي‌آيند

انجمن منتقدان و نويسندگان سينمايي ايران امسال براي اولين بار با برپايي غرفه‌اي در سيزدهمين نمايشگاه مطبوعات كشور حضور يافته است.

به گزارش خبرگزاري "مهر"، روابط عمومي انجمن منتقدان و نويسندگان سينمايي ايران اعلام كرد به همت اعضاي جديد شوراي مركزي و با همكاري معاونت امور مطبوعاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، انجمن منتقدان با هدف ارتباط و تعامل گسترده تر با مخاطبان و همچنين علاقمندان و بازديدكنندگان نمايشگاه مطبوعات، امسال براي نخستين بار با برپايي غرفه ويژه اي در اين رويداد مهم فرهنگي و مطبوعاتي كشور حضور يافته است.

هر روز يكي از اعضاي شوراي مركزي و بازرس انجمن از ساعت 16 تا 18 در محل غرفه انجمن حضور خواهند يافت و ضمن ديدار و گفتگو با علاقمندان و عموم مردم، به اطلاع رساني در خصوص فعاليت هاي انجمن با هدف آشنايي و تعامل بهتر مخاطبان مي پردازند.

همچنين برپايي يك نشست تخصصي با عنوان "تاثير متقابل نقد بر سينماي ايران" با حضور منتقدان، كارگردانان و صاحبنظران از ديگر برنامه هاي غرفه انجمن منتقدان و نويسندگان سينمايي ايران به شمار مي رود.

غرفه انجمن منتقدان و نويسندگان سينمايي ايران در سالن شماره 35 محل دائمي نمايشگاههاي بين المللي تهران از 13 تا 23 ارديبهشت ماه جاري از ساعت 10 صبح تا 8 شب آماده پاسخگويي به مراجعان و علاقمندان است.

