50 عنوان كتاب درباره حضرت معصومه(س) منتشر شد

به گزارش خبرنگار"مهر" اين آثار كه به همت 300 پژوهشگر به نگارش درآمده، در كنگره بزرگداشت شخصيت حضرت معصومه (س) كه 16 ارديبهشت در شبستان امام خميني(ره)حرم مطهر حضرت معصومه برگزار مي شود در اختيار علاقمندان قرار مي گيرد.



همچنين طي دو سال گذشته 120 مقاله به دبيرخانه كنگره ارسال شده كه در چهار مجلد و با عنوان" مجموعه مقالات كنگره بزرگداشت حضرت معصومه(س) و مكانت فرهنگي قم" به چاپ مي رسد .

علاوه بر اين آثار پنج جلد كتاب ديگر در مورد حضرت معصومه، نقش حوزه علميه قم، روحانيت و امام خميني نيز از سوي فرهنگ و ارتباطات اسلامي حوزه علميه قم منتشر مي شود.



كنگره يكروزه بزرگداشت شخصيت حضرت فاطمه معصومه (س) با حضورمسئولين كشوري، علما و فضلاي حوزه علميه و پژوهشگران حوزه روز شنبه 16 ارديبهشت ماه برگزار مي شود .