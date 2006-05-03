۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۱:۲۹

مارتينتي تاييد كرد؛

رقابت هاي كشتي قهرماني جهان سال 2010 در مسكو برگزار مي شود

رافائل مارتينتي رييس فدراسيون جهاني كشتي از نحوه برگزاري خوب رقابت هاي قهرماني اروپا از فدراسيون كشتي روسيه و ستاد برگزاري مسابقات تقدير و تشكر كرد و با درخواست اين كشور مبني بر ميزباني رقابت هاي قهرماني جهان در سال 2010 موافقت كرد.

به گزارش خبرگزاري "مهر" رافائل مارتينتي با درخواست فدراسيون كشتي روسيه مبني بر برگزاري مسابقات جهاني كشتي آزاد ، فرنگي و بانوان در سال 2010 موافقت كرد وي با حضور در يك جلسه مطبوعاتي به كليه سوالات خبرنگاران پاسخ داد و خطاب به انتقاد روس ها در مورد تغيير قوانين اظهار داشت كه نغيير قوانين باعث زيبا و جالب شدن اين ورزش براي طرفدارانش مي شود و بايد از اين تغييرات استقبال كرد.

