رقابت هاي كشتي قهرماني جهان سال 2010 در مسكو برگزار مي شود

به گزارش خبرگزاري "مهر" رافائل مارتينتي با درخواست فدراسيون كشتي روسيه مبني بر برگزاري مسابقات جهاني كشتي آزاد ، فرنگي و بانوان در سال 2010 موافقت كرد وي با حضور در يك جلسه مطبوعاتي به كليه سوالات خبرنگاران پاسخ داد و خطاب به انتقاد روس ها در مورد تغيير قوانين اظهار داشت كه نغيير قوانين باعث زيبا و جالب شدن اين ورزش براي طرفدارانش مي شود و بايد از اين تغييرات استقبال كرد.

